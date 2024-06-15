Какая косметика нужна мужчинам: 6 обязательных средств перечислил врач

Нужно ли мужчине пользоваться косметикой?

За любой кожей нужен уход. Мужчина или женщина — не имеет значения. Мужская кожа более плотная и жирная, что в свою очередь создает определенные проблемы с высыпаниями, поэтому уход обязателен.

Чем умываться? Мыла достаточно?

Сухость, ощущение стянутости, излишнее выделение себума — это то, что провоцирует мыло. Умываться надо специальными средствами, подобранными по типу кожи.

Нужен ли мужчине крем, сыворотки, пенка?

Мужская кожа отличается от женской, однако это не отменяет того факта, что она нуждается в правильном уходе. Всем требуются очищение, тонизация и питание.

Нужно ли ходить к косметологу?

Кожа — большой орган, но многие об этом забывают. А косметолог — это врач. Надо ли посещать врача, хотя бы профилактически? Однозначно.