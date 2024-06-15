Какая косметика нужна мужчинам: 6 обязательных средств перечислил врач

Возрастные изменения, несовершенства кожи и дерматологические проблемы возникают в равной степени как у женщин, так и у мужчин. Одного мыла и геля для душа и шампуня для волос для полноценного ухода за собой современному мужчине недостаточно.
Чтобы сохранить молодость и свежесть лица и тела, стоит подобрать определенные средства. Какие? Об этом «Доктору Питеру» рассказал Джон Аёзов — пластический хирург, косметолог, заведующий отделением косметологии клиники «АБИА».
Пластический хирург, косметолог, заведующий отделением косметологии клиники «АБИА»
Пять вопросов косметологу о мужском уходе
Нужно ли мужчине пользоваться косметикой?
За любой кожей нужен уход. Мужчина или женщина — не имеет значения. Мужская кожа более плотная и жирная, что в свою очередь создает определенные проблемы с высыпаниями, поэтому уход обязателен.
Чем умываться? Мыла достаточно?
Сухость, ощущение стянутости, излишнее выделение себума — это то, что провоцирует мыло. Умываться надо специальными средствами, подобранными по типу кожи.
Нужен ли мужчине крем, сыворотки, пенка?
Мужская кожа отличается от женской, однако это не отменяет того факта, что она нуждается в правильном уходе. Всем требуются очищение, тонизация и питание.
Нужно ли ходить к косметологу?
Кожа — большой орган, но многие об этом забывают. А косметолог — это врач. Надо ли посещать врача, хотя бы профилактически? Однозначно.
Какие базовые средства нужны мужчине, чтобы выглядеть моложе и быть ухоженным?
Есть специальные линейки для мужской кожи, а также не забываем о том, что каждый из нас индивидуален и надо подбирать средства ухода грамотно, с помощью вашего врача-косметолога.
Средство для умывания
Даже самые брутальные мужчины, не признающие уходовую косметику, согласятся, что важно умываться утром и вечером. Для этого не подойдет обычное мыло — жидкое или кусковое, оно сильно сушит кожу. Поэтому стоит подобрать специальную пенку, гель или другое средство. Мужская кожа активнее выделяет кожное сало, слой ороговевающего эпителия у мужчин толще. Поэтому им нужно умываться средствами, которые регулируют выделение секрета, одновременно деликатно отшелушивая отживший свое эпителий. Утром могут быть полезны средства с ментолом, помогающие взбодриться, а вечером — с успокаивающими составами и запахами.
Крем для лица
У мужчин кожа чаще комбинированная из-за плотности, толщины эпидермиса и накопления ороговевших клеток. Поэтому определенные участки лица шелушатся из-за сухости — это может решить специальный крем для лица. Он обладает успокаивающими, увлажняющими компонентами, питает и оздоравливает сухие области. Кроме того, важно защищать кожу от ультрафиолета, поэтому в крем добавляют SPF, защищающий от УФ-лучей.
Средство для рук
Кожа на руках у мужчин тоже более плотная, но без полноценного увлажнения и ухода она может стать похожей на наждачную бумагу. Важно подбирать для рук средства с алоэ вера, натуральными маслами и экстрактом ромашки. Эти компоненты помогают увлажнить, питают и защищают кожу рук от воспалительных процессов и раздражения, помогают в заживлении мелких ранок.
Скрабы и очищающие маски
Поскольку мужская кожа сложнее избавляется от ороговевшего эпителия и копит выделения кожного сала, стоит регулярно проводить очищающие мероприятия, поскольку одни средства для умывания — гели и пенки — с глубокими загрязнениями пор могут не справляться.
Помогут очищающие маски, в состав которых входит натуральная глина. Они уменьшают жирный блеск кожи, осветляют черные точки, удаляя секрет сальных желез, а также предупреждают появление новых угрей и прыщей.
Полезно периодически использовать очищающие скрабы. За счет частиц, которые содержатся в их составе, удаляются ороговевшие клетки эпидермиса, кожа становится более гладкой, предупреждается образование черных точек. Полезнее те скрабы, в составе которых есть натуральные компоненты, например кофейные зерна, косточки растений.
Бальзам для губ
Те мужчины, которые много времени проводят на солнце и на ветру, часто сталкиваются с проблемой обветривания губ. В результате возникает шелушение, растрескивание и даже появляются кровавые корочки, провоцируя воспаление и болезненность. Чтобы предупредить подобное, можно использовать увлажняющие бальзамы для губ. Они выпускаются в бесцветном варианте, без отдушек и помогают защитить кожу от негативных факторов.
Средства для бритья «до» и «после»
Для бритья стоит выбирать качественную пену или крем, которые помогают в защите от порезов и уменьшают дискомфорт при бритье. Не менее важны бальзам, лосьон или гель после бритья, они предупредят высыхание кожи, увлажнят ее и помогут в заживлении микроповреждений после бритвы. Не стоит использовать средства со спиртовыми составами, они сильно сушат кожу, что приводит к раздражению и красноте.