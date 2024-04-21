Хирург Аёзов на примере звезд объяснил, кому точно нужна подтяжка нитями

«Лифтинговые нити имеют множество „насечек“, с помощью которых они прочно и неподвижно устанавливаются в нужной области, фиксируя ткани, как нужно косметологу. Так создается четкий овал лица, становится заметным шейно-подбородочный „угол молодости“, нивелируются брыли, корректируются асимметрии лица, — рассказывает хирург. — Помимо работы с нижней третью лица, можно с таким же успехом создать открытый взгляд с помощью имплантации нитей в лобно-височную область. В каждом случае косметолог решает индивидуально, куда и как ставить нити для решения определенных проблем».