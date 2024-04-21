Хирург Аёзов на примере звезд объяснил, кому точно нужна подтяжка нитями

Тредлифтинг, или подтяжка нитями, — это одна из прогрессивных методик нехирургического омоложения. Считается, что она дает более выраженный результат по сравнению с большинством инъекционных и аппаратных процедур. Иногда нитевую подтяжку называют чуть ли не альтернативой пластическим операциям.
Насколько на самом деле безопасна методика и всем ли ее можно применять? Об этом рассказал Джон Аёзов — пластический хирург, косметолог, заведующий отделением косметологии клиники «АБИА».
Пластический хирург, косметолог, заведующий отделением косметологии клиники «АБИА»
Хватит на пять лет
Помимо эффекта лифтинга тканей, проще говоря, подтяжки мест, где есть провисание, армирующие нити могут создавать коллагеновый каркас в местах имплантации. Сколько будет держаться результат, однозначно сказать сложно.
Это зависит от вида самих выбранных нитей и состояния кожи, метаболизма и дополнительных факторов. В среднем эффекта от нитей может хватить примерно на пять лет. Как только действие начнет ослабевать, косметолог может предложить повторить процедуру подтяжки нитями, чтобы восстановить результаты и закрепить их.
«Идеальные кандидаты для нитевого лифтинга — люди с усталым морфотипом старения. Это, например, Моника Беллуччи, Сара Джессика Паркер, Бритни Спирс», — приводит примеры звезд врач.
Разлагаются и не отторгаются
В косметологии используются не обычные нитки, и даже не те же, которыми хирурги зашивают раны.
«Это особые нити — биодеградирующие, которые постепенно рассасываются в тканях под влиянием собственных ферментов и иммунных клеток, гипоаллергенные и полностью совместимые с человеческим организмом. Их структура похожа на человеческие волокна соединительной ткани, — объяснил врач. — Это помогает исключить процессы отторжения и минимизировать нежелательные явления».
Особые свойства
«Лифтинговые нити имеют множество „насечек“, с помощью которых они прочно и неподвижно устанавливаются в нужной области, фиксируя ткани, как нужно косметологу. Так создается четкий овал лица, становится заметным шейно-подбородочный „угол молодости“, нивелируются брыли, корректируются асимметрии лица, — рассказывает хирург. — Помимо работы с нижней третью лица, можно с таким же успехом создать открытый взгляд с помощью имплантации нитей в лобно-височную область. В каждом случае косметолог решает индивидуально, куда и как ставить нити для решения определенных проблем».
Методика проведения процедуры
При нитевом лифтинге используется инфильтрационная анестезия, которая полностью исключает болезненные ощущения. В случае с армирующими нитями можно использовать аппликационную анестезию — нанесение специального состава на кожу.
Длительность процедуры не более 45-60 минут. После нее в течение двух недель стоит ограничить физические нагрузки, посещение бани, солярия, сауны и бассейна. Важно строго соблюдать все рекомендации косметолога, чтобы избежать побочных эффектов и осложнений.
Преимущество нитей
Процедура проводится амбулаторно.
Эффект виден сразу.
Короткий срок реабилитации.
В состав нитей входят полидиоксанон, поликапролактон и полимолочная кислота, которые дополнительно обеспечиваются увлажнение и коллагеностимуляцию, хорошо профилактируют возрастные изменения.
Имплантированные нити рассасываются через 18-24 месяца, в зависимости от состава.
Нити можно использовать в любой области лица и тела.