Что такого сделала ваша мама, если у вас теперь больные зубы

«Самое грязное место у человека — это рот, — говорит стоматолог. — Микробиологи проводили посевы с различных частей тела и выяснили, что во рту живет самое разнообразное скопление микрофлоры. При этом полость рта — одна из самых кровоснабжаемых. С током крови микроорганизмы, которые копились в полости рта, распространяются по различным органам. Ни один врач не возьмет на операцию человека, у которого не санирован рот, так как могут возникнуть осложнения: различные виды ангин, заболевания сердца и, например, заболевания почек».