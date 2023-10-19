Что такого сделала ваша мама, если у вас теперь больные зубы

«Мне зубы от отца достались — такие же плохие», — часто говорила одна знакомая, у которой к 35 годам был полный рот протезов.
Кстати, ученые подтверждают: толщина и цвет эмали действительно передаются от родителей. Но, кроме того, здоровье зубов ребенка нередко зависит и от действий его мамы.
Хирург-стоматолог, доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, хирург-стоматолог
Отказ от грудного вскармливания
«В последнее время стоматологи отмечают слабую эмаль у детей, которые находились на искусственном вскармливании, — говорит хирург-стоматолог Надежда Патлатая. — Грудное вскармливание важно для здоровья зубов, дети должны получать полноценное молоко, которое содержит все необходимые элементы».
Плохое питание
Но даже у детей, которые в свое время наелись маминого молока, быстро портятся зубы после перехода на взрослую пищу.
«Важно тщательно выбирать качественные продукты для детского меню. При отсутствии противопоказаний необходимо употреблять молочные продукты, потому что современные дети не получают в достаточном количестве микроэлементы. Соответственно, и эмаль у них формируется слабая, что приводит к трещинам и нарушению целостности ткани зуба», — комментирует стоматолог.
Прием антибиотиков
Конечно, если врач прописал антибиотики, без них не обойтись. Однако пить лекарства без рецепта, чтобы «лишний раз подстраховаться», не стоит.
«Если мать пила антибиотики во время беременности, вероятность, что ребенок родится с некрасивыми желтыми зубами, гораздо выше, — объясняет эксперт „Доктора Питера“. — Точно так же, если ребенку в период закладки молочных зубов назначают антибиотики, то это тоже ведет к слабым зубам».
Что еще приводит к кариесу
Нарушение слюноотделения. Чем слюна обильнее, тем лучше она смывает микроорганизмы с зубов. Причины же нарушения могут быть разные: поражения ЖКТ, хронические заболевания.
Дефекты прикуса. Когда зубы расположены неправильно, их сложнее чистить. А значит, скапливается зубной налет и страдает гигиена.
Вредное производство также может повлиять на развитие кариеса. Например, если человек работает на предприятии, где есть контакт с фтором.
Плохая гигиена. Кариес — это процесс жизнедеятельности микроорганизмов, которые живут на поверхности ткани зуба и разрушают его. Поэтому главная причина развития кариеса — плохая гигиена. Доказано: люди, которые регулярно пользуются щеткой, пастой и другими средствами ухода, имеют меньше проблем с зубами. Есть наследственный, генетический фактор развития кариеса, но, как правило, это небольшой процент.
Симптомы кариеса и его лечение
Изменение цвета эмали — первый симптом кариеса и его начальная стадия. Уже сейчас нужно обращаться в стоматологию. Грамотный специалист предложит реминерализирующую терапию без сверления зуба.
Острая реакция зубов на сладкое. Следующий этап развития кариеса. Запущен процесс разрушения эмали. Нужно срочно обратиться к стоматологу-терапевту — как правило, для постановки пломбы.
Реакция на холодное и горячее. Начались осложнения и, скорее всего, кариес перешел в периодонтит. Если это случилось, врачу придется сначала прочистить каналы и только потом определиться с тактикой лечения.
«Заметить начало патологии самостоятельно довольно трудно, — говорит Надежда Патлатая. — Посещайте стоматолога два раза в год. Так врач сможет вовремя обнаружить первые симптомы кариеса».
Что будет, если не лечить кариес
Болезни сердца и других органов
«Самое грязное место у человека — это рот, — говорит стоматолог. — Микробиологи проводили посевы с различных частей тела и выяснили, что во рту живет самое разнообразное скопление микрофлоры. При этом полость рта — одна из самых кровоснабжаемых. С током крови микроорганизмы, которые копились в полости рта, распространяются по различным органам. Ни один врач не возьмет на операцию человека, у которого не санирован рот, так как могут возникнуть осложнения: различные виды ангин, заболевания сердца и, например, заболевания почек».
Пульпит
«Кариес может проникать глубже в зуб и поражать его дентин — слой, находящийся под эмалью. Это часто приводит к развитию пульпита — воспалению зубной пульпы, которая содержит нервы и сосуды», — рассказывает врач.
При пульпите человека мучит сильная боль, появляется сильная чувствительность к холоду и теплу, лицо отекает — весомый довод в пользу лечения кариеса.
Абсцесс
«Нелеченый кариес может привести к развитию абсцесса — гнойного воспаления в зубе или вокруг него, — предупреждает Надежда Патлатая. — Абсцесс сопровождается сильными болями, отечностью, покраснением, нередко вызывает лихорадку и слабость».
Потеря зуба и пародонтит
С запущенным кариесом поражается корень зуба, что грозит его потерей.
«Кроме того, есть риск развития пародонтита — воспаления десневой ткани и опоры зуба, которое может привести к уменьшению альвеолярного отростка и дальнейшим сложностям в протезировании», — говорит стоматолог.
Зубная паста: какая лучше?
Для чувствительных зубов рекомендуют пасты с высоким содержанием фторида. Фторид — важный компонент для укрепления зубов и предотвращения кариеса. Но если вы живете в городе, где есть производство фтора или содержание фтора в водопроводной воде повышено, используйте пасту без фтора и с обязательным содержанием кальция.
Проверьте, чтобы в составе пасты были и другие полезные ингредиенты: антибактериальные компоненты или средства против зубного налета.
Детям и взрослым лучше пользоваться разными зубными пастами. Детские пасты мягче по текстуре и содержат меньше фторида.
Выбирайте пасту, которая будет приятна вам по вкусу. Если вкус пасты не понравится, скорее всего, вы не будете пользоваться ею регулярно.
Посоветуйтесь со стоматологом. Врач подберет зубную пасту, исходя из ваших индивидуальных потребностей.
Какой бы качественной ни была зубная паста, эффекта от нее будет мало, если чистить зубы плохо и нерегулярно.