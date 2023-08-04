Как печатать зубы на принтере: стоматологи о новых и старых методах протезирования

« Искусственные зубы с эстетической точки зрения, как правило, выглядят намного лучше , — отмечает он. — Но не стоит ставить имплантаты только для красоты, это не панацея. В современной стоматологии есть и другие способы обрести идеальную улыбку. Мы всегда боремся за каждый зуб, но если это невозможно сделать в силу обширного воспаления, например, или повреждения корня (что не всегда, к сожалению, видно на КТ при диагностике), то в этом случае зуб удаляется по показаниям и к установке рекомендуется имплантат. Но в моей практике есть случаи, когда на запрос пациента «Сделайте так, чтобы я снова мог жевать», единственный ответ — комплексная реабилитация. В этом случае возможно удаление всех несостоятельных зубов для протезирования на имплантатах. Под несостоятельными зубами, например, подразумеваются и те, с помощью которых невозможно добиться идеальной улыбки.