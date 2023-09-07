Брекеты, сахарный диабет и еще 4 причины, почему у вас шатаются зубы

Когда у маленького ребенка шатаются молочные зубы, это нормально и нестрашно. А вот когда то же самое ощущает уже взрослый человек с коренными зубами, становится не по себе. Конечно, современные возможности протезирования зашли далеко, но хотелось бы все-таки по возможности сохранить свои зубы.