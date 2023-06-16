Что полезнее: оливковое или подсолнечное масло? Ответ эндокринолога вас удивит

«Масло — крайне питательный продукт. Если мы потратили много энергии, то оно точно поможет быстро восстановить потери малым количеством пищи. Кроме того, растительные масла содержат жирорастворимые витамины А, D, Е, К — это все антиоксиданты, которые уменьшают риск развития окислительных и воспалительных процессов в организме, укрепляют его силы», — говорит Зухра Павлова.