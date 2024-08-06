Чем снять зуд от укусов насекомых: эффективные средства после укусов комаров и мошек

Различные холодные примочки уменьшают отек и зуд. Приложите холодный компресс к месту укуса на 10 минут. Можно использовать ткань, смоченную в холодной воде, либо пакет со льдом. Через 10 минут повторите процедуру. Если под рукой нет ни ткани, ни пакета со льдом, можно просто охладить под водой руку и выполнить те же действия.