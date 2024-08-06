Чем снять зуд от укусов насекомых: эффективные средства после укусов комаров и мошек

Комары стали злее, и это доказали американские биологи. Ученые из Принстонского университета объяснили повышенную агрессивность насекомых глобальными изменениями климата.
Добавим сюда мошек, ос, шершней и других кусачих насекомых, и уже не хочется выезжать за город. Без репеллентов летом точно не обойтись. Но что делать, если все-таки укусили? Спросили у экспертов.
Терапевт сервиса «Виртуальная клиника» компании «Ингосстрах»
Педиатр сервиса «Виртуальная клиника» компании «Ингосстрах»
Почему после укусов насекомых чешется кожа
«Кожный зуд может быть связан с тем, что во время укуса насекомое со слюной выделяет в кожу различные биологически активные вещества, в ответ на которые в теле человека развиваются аллергические реакции. При этом интенсивность аллергических реакций у разных людей проявляется по-разному», — отвечает терапевт Екатерина Гордиенко.
Кстати, некоторые насекомые, например муравьи, кусают исключительно для защиты себя или своей территории. Укус муравья зудит и болит, так как во время укуса насекомое впрыскивает в ранку кислоту, которая и вызывает неприятные ощущения.
Как избавиться от зуда от укусов
«Так как чаще всего в основе зуда после укуса насекомых лежит аллергическая реакция, снять зуд помогут противоаллергические средства», — объясняет врач.
Гели с действующим веществом диметинден разрешены к применению у взрослых и в небольшом количестве — у детей с 1-го месяца жизни.
Средства на основе дифенгидрамина подходят для взрослых и детей от 2 лет.
Гели и кремы с полидоканолом успокаивают кожу, снимают зуд и разрешены к использованию с рождения.
«При ярко выраженном зуде и отеке можно использовать глюкокортикостероиды местного применения в виде мазей, кремов и гелей, которые используют для лечения дерматита. Некоторые средства разрешены к применению с 4-месячного возраста», — говорит педиатр Анастасия Паршина.
Кроме того, место укуса следует продезинфицировать, чтобы избежать развития инфекции.
Какие народные средства помогают снять зуд
Различные холодные примочки уменьшают отек и зуд. Приложите холодный компресс к месту укуса на 10 минут. Можно использовать ткань, смоченную в холодной воде, либо пакет со льдом. Через 10 минут повторите процедуру. Если под рукой нет ни ткани, ни пакета со льдом, можно просто охладить под водой руку и выполнить те же действия.
Помогает снять зуд примочка с содой.
«Нужно растворить 1 чайную ложку соды в стакане воды, смочить в растворе ткань и приложить к месту укуса на 10 минут», — советуют врачи.
Эти же процедуры помогут снять отек от укуса. Кроме того, по словам экспертов, припухлость помогает убрать обработка слабым раствором уксуса, разведенным в воде. Отек уменьшится за счет быстрого испарения влаги с места укуса.
Можно ли почесать место укуса, если очень хочется
«Место укуса нельзя чесать, так как во время расчесывания можно занести бактерии в ранку, что приведет к воспалению на месте укуса», — предупреждают врачи.
Кроме того, чем больше чесать, тем сильнее будет зудеть.
Механическое воздействие усиливает кровоток, раздражение в месте укуса, что может усиливать отек и зуд.
В каких случаях после укуса насекомого стоит обратиться к врачу
Вот 10 опасных сигналов, которые не стоит игнорировать. Обращайтесь к врачу, если после укуса насекомого вы обнаружили:
покраснение участка кожи;
сильный отек;
образование волдырей;
сыпь в месте укуса или мигрирующую сыпь;
повышение температуры тела;
общее недомогание;
появление тошноты;
слабость;
затрудненное дыхание;
боль в суставах.
Можно ли определить по виду укуса насекомое, которое укусило
Врачи говорят: по совокупности симптомов можно определить, какое насекомое вас укусило. Но нужно понимать, что иногда у человека может развиваться сильная аллергическая реакция, и это может запутать.
Вот типичные проявления укусов разных насекомых:
Клещ. На месте укуса красное пятно окружностью в несколько миллиметров, в центре которого будет черная или красная точка. Укус клеща безболезненный. Если произошло инфицирование возбудителем болезни Лайма, вокруг места присасывания клеща возникнет характерная кольцевая сыпь.
Комар. Укусы выглядят на коже как розовые папулы, имеющие очертания круга или капли. При этом располагаются укусы на открытых участках тела. При расчесывании место укуса отекает.
Оса. Укус осы очень болезненный. В его месте ощущается жжение, оно распухает и становится красного цвета. Иногда укус осы вызывает головную боль, высокую температуру и сыпь по телу.
Пчела. Пчелиный укус тоже болезненный, в месте укуса может оставаться жало, которое необходимо удалить. Место укуса отекает и краснеет. Может развиться сильная аллергическая реакция, проявляющаяся нарушением дыхания, слабостью, снижением давления.
Шершень. Место укуса шершня распухает, краснеет, появляется острая боль. Среди симптомов могут быть учащенный пульс, тошнота, рвота, холодные руки и ноги, синеватый оттенок губ, ушей и шеи. Не исключена потеря сознания. Маленькие дети и взрослые с ослабленным иммунитетом очень болезненно переносят укус шершня. При появлении соответствующих симптомов следует срочно обратиться к доктору.
Блохи. Укусы блох имеют вид маленьких красных точечек, которые чаще всего располагаются на ногах. Если их расчесывать, они долго заживают, и на месте укусов долго остаются темные пятна.
Клопы. Укусы клопов массовые, сгруппированные, плотно находящиеся друг возле друга. Постельные клопы кусают как бы по одной линии. Каждый клоп делает от 3 до 5 проколов кожи с покраснением через промежутки в 2-4 сантиметра.
Мошки. Укусы мошек имеют вид красной точки или иногда ямки размером 1 мм на фоне округлого, гиперемированного (покрасневшего) участка кожи. Зачастую гиперемированный участок кожи болезненно отечен.
Укусы каких летающих насекомых, которые обитают в России, наиболее опасны для человека?
«Укусы ос, пчел и шершней крайне болезненные и часто являются причиной развития тяжелых аллергических реакций, — говорят врачи. — Укус слепня может быть опасным для человека, так как насекомое способно переносить ряд заболеваний от крупнорогатого скота и других животных. Комары также могут служить переносчиками различных инфекций, но в основном в южных регионах страны».