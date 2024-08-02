Известны случаи, когда люди путали уксус с водой или принимали его за алкоголь. Так, в прошлом году жительница Челябинской области, проснувшись ночью, случайно выпила уксус вместо воды. При этом боль она почувствовала лишь на следующий день. С сильнейшим отравлением женщину привезли в больницу, но спасти ее уже не удалось.