Уксусная кислота — бесцветная жидкость с характерным резким запахом, который, казалось бы, должен отпугивать. Однако не всегда люди успевают учуять запах уксуса. Вот и получается, что травятся не только любопытные дети, но и взрослые — по ошибке.
Известны случаи, когда люди путали уксус с водой или принимали его за алкоголь. Так, в прошлом году жительница Челябинской области, проснувшись ночью, случайно выпила уксус вместо воды. При этом боль она почувствовала лишь на следующий день. С сильнейшим отравлением женщину привезли в больницу, но спасти ее уже не удалось.
Между тем в сезон консервации уксус — один из самых популярных продуктов на кухне. Что делать, если случайно выпьешь уксусную кислоту? Спросили у эксперта.
Врач-хирург лаборатории «Гемотест»
Столовый уксус и эссенция — в чем разница
«Уксус — это жидкость, которая содержит в своем составе уксусную кислоту. Уксус может быть натуральным, полученным при обработке спиртосодержащих жидкостей (например, винный, бальзамический или яблочный), а также синтетическим (такой уксус получают, разбавляя искусственно синтезированную уксусную кислоту водой)», — рассказывает хирург Нина Зубова.
Столовый уксус содержит в себе от 3 до 9% уксусной кислоты. Он широко используется в кулинарии для соусов, пикантных заправок, маринадов, а также в быту для чистки накипи и дезинфекции поверхностей.
«Нужно помнить, что столовый уксус в составе блюд противопоказан при некоторых заболеваниях, — предупреждает врач.
Нельзя добавлять в блюда столовый уксус, если человек болен:
гастритом;
колитом;
язвой двенадцатиперстной кишки;
язвой желудка;
панкреатитом
имеет индивидуальную непереносимость.
Если в растворе содержится 70–80% уксусной кислоты — это уксусная эссенция. Стопроцентную уксусную кислоту называют ледяной.
«Растворы с большой долей уксусной кислоты применяют в промышленности — при окраске тканей, книгопечатании, производстве растворителей, лекарственных средств», — объясняет наш эксперт.
Что будет, если выпить уксус
«Если человек случайно или специально выпьет жидкость, содержащую уксусную кислоту, это приведет к отравлению и ожогам полости рта, пищевода и желудка, — отвечает Нина Зубова. — Раствор с высокой концентрацией уксусной кислоты агрессивно воздействует на слизистую оболочку внутренних органов. При глубоком поражении начинается некроз тканей пищевода и желудка, внутреннее кровотечение».
Выделяют три степени ожога ЖКТ:
1 степень — гиперемия и отек слизистой оболочки;
2 степень — повреждение подслизистого слоя, некроз вплоть до мышечного слоя;
3 степень — повреждение всех слоев, эта фаза характеризуется ранними профузными кровотечениями и перфорацией пищевода на ранних сроках.
Далее, попадая из желудка в кровоток, уксусная кислота разрушает эритроциты, нарушает свертываемость крови, вызывает почечную недостаточность, токсический и болевой шок. А ожог дыхательных путей может привести к асфиксии.
До 20% случаев отравления уксусом и уксусной эссенцией заканчиваются смертью
«Наиболее частыми причинами смерти пациентов при отравлении уксусной эссенцией являются: экзотоксический шок, ранние желудочно-кишечные кровотечения, а так же развитие ОНП (острая почечная недостаточность — Прим. ред.) на фоне тяжелого гемоглобинурийного нефроза в более поздние сроки», — говорится в статье научного журнала «Вестник» КазНМУ.
Смертельные дозы уксусной кислоты
Степень отравления и смертельные дозы зависят от концентрации уксусной кислоты в растворе и ее количества.
«96%-ная уксусная кислота смертельна в дозе 12–15 мл. В случае с уксусной эссенцией для летального исхода достаточно 1–3 столовых ложек. Обычный столовый уксус приведет к смерти, если выпить около 200 мл — чуть меньше стакана, — говорит врач.
Однако и меньшее количество уксуса может привести к серьезным проблемам со здоровьем и инвалидности. По словам хирурга, поврежденный химическими ожогами пищевод будет восстанавливаться в течение нескольких месяцев. Скорее всего, потребуются дополнительные операции, чтобы восстановить проходимость пищевода.
«Конечно, от одного глотка случайно выпитого столового уксуса такой трагедии не произойдет. Тем не менее это кислота, хоть и в небольшой концентрации, — говорит Нина Зубова. — Поэтому даже после небольшой дозы выпитого уксуса возникает:
резкая боль во рту и горле;
может появиться раздражение кожи губ и слизистой оболочки ротоглотки;
могут развиться пищеварительные расстройства (тошнота, вздутие живота, неприятные ощущения в желудке, диарея);
в некоторых случаях у пострадавших падает артериальное давление, снижается температура тела, усиливается потливость.
Выпил уксус — первая помощь
Помощь пострадавшему нужно оказывать незамедлительно. Необходимо, чтобы человек, выпивший уксус, прополоскал рот водой, однако глотать эту воду нельзя! После этого нужно немедленно вызвать скорую помощь.
«Самостоятельно проводить спасательные мероприятия нельзя, это лишь еще больше навредит пострадавшему», — предупреждает Нина Зубова.
Врач назвала главные ошибки, которые делают люди при отравлении уксусной кислотой. Итак, если человек выпил уксус, ни в коем случае:
Не поите пострадавшего и не вызывайте искусственно рвоту — уксус, проходя обратно по пищеварительному тракту, усилит ожоги.
Не давайте пострадавшему щелочные жидкости, в том числе, раствор соды. Некоторые считают, что это нейтрализует уксус, но щелочь, вступая в реакцию с кислотой, наносит еще больший вред организму.
«Самое страшное, что иногда до бутылок с опасной жидкостью добираются дети, которым для серьезного отравления достаточно меньших, чем взрослым, доз уксуса. Чтобы предотвратить трагедию, лучше не держать дома уксусную эссенцию, а столовый уксус убирать на полки повыше», — советует Нина Зубова.