Биолог Трофимова объяснила, как не привезти клопов домой из поездки

Как выглядит постельный клоп
Как рассказала Ольга Трофимова, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, постельные клопы (Cimex lectularius) распространены повсеместно. Этот крошечный паразит питается кровью позвоночных, в основном летучих мышей, птиц и похожих на хомяков пищух. Но и в жилище человека они тоже частые гости.
Тельце этого кровососущего насекомого в длину может достигать 4-6,5 мм, оно округлой или овальной формы, бурого цвета, покрыто волосками. Живет взрослый клоп чуть больше года.
К слову
Если в вашей квартире идеальный порядок, совсем не факт, что в ней не могут завестись клопы. Их можно легко принести в свой дом вместе с вещами, они могут перебраться от соседей по системе вентиляции и даже по наружным стенам домов в теплое время года.
Как ранее предупреждали в Роспотребнадзоре, постельных клопов можно встретить даже в пятизвездочных гостиницах. Причем помимо обыкновенных клопов в российских городах еще несколько лет назад стали замечать тропический вид этих паразитов — Сimex hemipterus, и с каждым годом их численность растет.
По словам специалистов надзорного ведомства, основной период активности постельных клопов приходится на лето и начало отопительного сезона.
Ночная жизнь
По словам Ольги Трофимовой, для постельных клопов характерна ночная активность. Днем же они могут скрываться под обоями, в мебели, щелях и других укромных местах. Поэтому слишком опасаться поездок в автобусе или трамвае не стоит. А вот в поездах дальнего следования или в метро с ними вполне можно столкнуться.
Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения
«Клопы очень боятся света, и, если поезд или иное транспортное средство хорошо освещены, днем они не будут выбираться наружу. Но с клопами можно столкнуться в метро, где темнее, или в спальных вагонах», — говорит доцент Государственного Университета просвещения.
Догадаться о том, что к вам пожаловали нежданные гости, чаще всего можно по укусам на теле после сна, ведь клопы питаются исключительно кровью.
«При прокалывании клопом кожи ощущается боль. Кроме того, укус сопровождается сильным раздражением кожи, так как слюна клопа токсична», — уточняет Ольга Трофимова.
Но понять, что у вас в доме завелись клопы, можно не только по укусам. Специалисты ранее называли еще 6 признаков, на которые надо обращать внимание:
В спальне появился характерный, как правило, неприятный запах. Его нередко сравнивают с ароматом испорченного коньяка, некоторые люди отмечали, что может пахнуть кинзой, испорченной малиной или ржавчиной.
На постельном белье есть крошечные красные и бордовые точки. Это пятна крови, которые могут появиться потому, что вы во сне случайно раздавили наевшегося клопа.
На матрасе или белье появились коричневые крапинки. Клопы оставляют после себя экскременты, которые могут пахнуть ржавчиной.
На швах подушек или матраса прикреплены маленькие «рисинки». Клопы откладывают в укромных местах яйца, из которых появляются личинки. Продолжительность развития личинок — от 28-30 дней до нескольких недель.
В комнате появилась темная «шелуха». Клопы линяют несколько раз в течение своего жизненного цикла, оставляя после себя раковины разного размера. Эту шелуху находят не только в постели, но и в плинтусах и трещинах на полу.
После сна вы стали чесаться, а на коже появилась сыпь. Возможно, это просто аллергия, но если симптомы беспокоят уже несколько недель, точно стоит показаться врачу.
Как защититься от клопов
Соблюдать предосторожность в поездках все же легче, чем потом избавляться от клопов.
В поезде
Если это электричка, перед посадкой Ольга Трофимова советует в первую очередь осмотреть свои места и по возможности выбрать жесткие пластиковые или металлические сиденья.
В спальном вагоне поезда также не будет лишним осмотреть матрас, подушки, кресло и постельное белье.
«Клопы размером с чечевицу и довольно медлительные, поэтому, пока они не успели спрятаться, их легко увидеть. Следы присутствия клопов можно обнаружить в виде черных точек или коричневых пятен на этих предметах», — уточняет Ольга Трофимова.
Багаж для защиты от кровососущих лучше размещать на верхних полках, а не под ногами или на соседних сиденьях. Также на сумки, по словам биолога, желательно надеть силиконовые чехлы — клопам сложно передвигаться по такой поверхности.
«После поездки тщательно осмотрите багаж и одежду. Постельный клоп — типичный синантроп, поэтому насекомые, стремясь быть поближе к человеку, попадают в его карман или внутреннюю подкладку и путешествуют вместе с хозяином, нередко переползая на новую территорию», — заключила Ольга Трофимова.
В квартире
В квартире рекомендуется чаще проводить уборку, лучше с пылесосом, а также чаще менять постельное белье — хотя бы раз в неделю. И лучше не затягивать со стиркой, а стирать сразу же.
Кроме того, в Роспотребнадзоре
Еще один способ профилактики — делать чаще косметический ремонт в квартире. Например, побелить потолки или переклеить обои.
Для уничтожения клопов дома или на даче используются специальные дезинсекционные средства. Если они разрешены для применения в быту, можно обойтись и своими силами, то есть без вызова специалистов. Главное, не забудьте хорошенько ознакомиться с инструкцией, прежде чем начинать что-либо делать.
В отеле
Чтобы не привезти из отеля домой такой «подарочек», специалисты Роспотребнадзора рекомендуют при заселении в номер внимательно осмотреть постель и при малейших признаках присутствия клопов отказаться от проживания в этой гостинице.
Чтобы защитить свои вещи от возможного посягательства клопов, эксперты предлагают держать чемоданы в ванной или душевой: по скользким поверхностям им труднее проникнуть в сумки.
Грязную одежду желательно складывать в плотно закрывающийся пакет и не хранить на полу. После возвращения домой вещи лучше отдать в прачечную или химчистку, где они пройдут обработку при высокой температуре — она уничтожит любых клопов.