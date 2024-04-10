Биолог Трофимова объяснила, как не привезти клопов домой из поездки

К слову

Если в вашей квартире идеальный порядок, совсем не факт, что в ней не могут завестись клопы. Их можно легко принести в свой дом вместе с вещами, они могут перебраться от соседей по системе вентиляции и даже по наружным стенам домов в теплое время года.

Как ранее предупреждали в Роспотребнадзоре, постельных клопов можно встретить даже в пятизвездочных гостиницах. Причем помимо обыкновенных клопов в российских городах еще несколько лет назад стали замечать тропический вид этих паразитов — Сimex hemipterus, и с каждым годом их численность растет.

По словам специалистов надзорного ведомства, основной период активности постельных клопов приходится на лето и начало отопительного сезона.