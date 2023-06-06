Акне — воспалительное заболевание волосяных фолликул и сальных желез кожи. Как рассказал врач-терапевт «Инвитро» Иван Ромасов, механизм образования угревой сыпи сложный. Суть в том, что происходит нарушение в регуляции водно-жирового покрытия наружного слоя кожи (иначе говоря, водно-жировой мантии). В частности, меняется ее кислотность. Это ведет к патологическому размножению бактерий и усиленной работе сальных желез.
Врач-терапевт, врач-кардиолог компании «Инвитро», кандидат медицинских наук
«На практике это приводит к закупорке выводных протоков волосяных фолликулов и сальных желез обильным секретом последних. В этом закрытом пространстве начинает гиперактивно развиваться воспалительная реакция и в чрезмерном количестве размножаются патологические бактерии», — объясняет Иван Ромасов.
Хотя в юном возрасте такая проблема встречается чаще всего, взрослые от нее тоже не застрахованы. А после таких «подростковых» прыщей на коже могут оставаться рубцы и пигментация.
Какие бывают виды акне
Многие подразумевают под акне только так называемые пустулы — маленькие красные шарики на коже, в центре которых есть белая гнойная головка. Но на самом деле угревая сыпь может быть очень разной.
Иван Ромасов назвал 6 видов акне.
1. Открытые комедоны
Это черные точки на порах. Появляются они в результате блокировки устья сальных желез кожным салом, косметикой, пылью. Обычно высыпания появляются в зоне лба, подбородка и крыльев носа.
Чаще всего их можно устранить с помощью должного ухода за кожей. Тревожные обстоятельства — появление многочисленных комедонов на коже спины, плеч и на других нетипичных местах.
2. Закрытые комедоны
Выглядят они как бугорки телесного или белого цвета, чуть возвышающиеся над поверхностью кожи.
3. Милиум
Маленькие безболезненные узелки беловатого цвета, плотные при надавливании. Чаще всего располагаются на щеках, веках, Т-зонах лица, реже — в других местах.
4. Папулы
Это плотные, четко ограниченные прыщики в виде красного болезненного бугорка, возвышающегося над кожей, но без гнойной головки. Формируются они из-за выраженного бактериального размножения в закрытых комедонах.
В результате воспаления может образоваться рубец, поэтому папулы нужно лечить быстро. Также папулы могут быть симптомами некоторых инфекционных заболеваний: кори, сифилиса, ветрянки и других.
5. Узлы и кисты
Выглядят как глубокие кожные уплотнения красного или синюшно-багрового цвета, болезненные при нажатии. После их заживления обычно образуются рубцы.
6. Гнойные капсулы
Если воспалительный процесс идет долго и особо не лечится, в глубоких тканях акне может переродиться в гнойную капсулу — плотный инфильтрат, внутри которого находится кожное сало или гной.
Как понять, что у вас именно акне
Во-первых, вы отметите появление множественной сыпи, которая отличается вышеописанными признаками.
Во-вторых, сыпь никуда не будет уходить, либо циклично высыпая на вашей коже, либо постоянно усиливаясь.
В-третьих, жирность кожи — при акне она блестит, с выраженным кожным салом.
В-четвертых, хаотичность высыпаний. В отличие от большинства кожных заболеваний, при акне нет симметричных высыпаний, нет их четкой взаимосвязи с местоположением и стадийностью появления.
Почему появляются прыщи
Врачи разделяют причины появления акне на внутренние (эндогенные) и внешние (экзогенные). По словам доктора, это могут быть:
неправильное и чрезмерное использование косметики;
неправильно проводимые косметические процедуры (к примеру, чистки нельзя делать, если есть воспаление на коже);
чрезмерный загар;
чрезмерное умывание, трение кожи лосьонами и другими средствами;
постоянная запыленность кожи, особенно при выполнении определенных видов работ;
воздействие некоторых химических веществ;
подростковый период, когда фоновый гормональный уровень еще не установился и колеблется;
беременность или аборт, когда происходит резкий выброс гормонов, а также перед менструацией;
поликистоз яичников, приводящий к их дисфункции;
заболевания гипофиза и надпочечников;
дефицит фолиевой кислоты;
метаболический синдром;
хронический панкреатит.
Когда пора к врачу
Чаще всего акне — проблема решаемая. Однако не всегда достаточно просто чем-то помазать. По словам Ивана Ромасова, иногда требуется помощь врачей-специалистов.
К косметологу-дерматологу надо обратиться, если у вас:
высыпания долго не проходят;
есть выраженные признаки воспаления — цвет высыпаний ярко-красный или багрово-синюшный, а сами высыпания плотные;
высыпаний слишком много.
В этом случае доктор поможет нормализовать работу сальных желез кожи, а также с помощью лазера или плазмы убрать косметологические дефекты.
К акушеру-гинекологу надо бежать, если высыпания акне сопровождаются нарушением менструального цикла.
«Также важны проявления дискомфорта и симптомов со стороны других органов. Но помните, не все патологии внутренних органов, в частности органов желудочно-кишечного тракта, могут приводить к появлению акне, и не стоит грешить на них как на основную причину, особенно когда других симптомов нет», — заключил Иван Ромасов.