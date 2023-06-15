Нижняя часть позвоночника, поясничный отдел, безусловно, самый уязвимый, хотя там позвонки и диски самые массивные. И даже в пределах поясничного отдела позвоночника обычно самая нижняя его часть (L4, L5, S1) является наиболее распространенной областью поражения. Именно здесь чаще происходит сжатие нервных корешков, которые простреливают по задней поверхности ноги. Причем боль при ишиасе может случиться у кого угодно, хотя мужчины и люди преклонного возраста страдают достоверно чаще .