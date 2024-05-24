Безалкогольное пиво и вино: модный тренд это или обман, объясняет врач

По данным опросов, в разных странах поколение миллениалов все чаще обращается к безалкогольным напиткам, чтобы сократить прием алкоголя, при этом оставив традиции застолий. Безалкогольные напитки спиртному с градусами предпочитают до 61% опрошенных молодых людей. В основном среди «нулевок» лидируют безалкогольное пиво или вино. Но что это за напитки, насколько они безопасны и могут ли принести пользу здоровью? Об этом мы поговорили с экспертами.
Нутрициолог
Тренд на здоровье
История появления безалкогольных напитков началась давно. В США безалкогольное пиво начали выпускать в 20-х годах XX века из-за принятия сухого закона. А в России подобные напитки появились в 1990-х годах, но только особой популярностью не пользовались, так как технология производства не была отработана, поэтому качества продукта сложно было добиться. У безалкогольного вина история началась раньше, еще в 1908 году, но также отклика у людей подобное вино изначально не нашло.
Со временем технология очистки напитков от алкоголя развивалась, поэтому сейчас они по вкусовым характеристикам практически не отличаются от алкогольных. А вот действительно ли они безопасны, это остается вопросом.
Как делают безалкогольное пиво и вино
Безалкогольное пиво производится по рецептуре так же, как и обычное, только в конце производственного цикла напиток очищают от алкоголя при помощи выпаривания или мембранной фильтрации. Поэтому по вкусовым характеристикам такое пиво почти как обычное, но чуть более слабое по насыщенности вкуса.
А вот безалкогольное вино чаще всего делают с помощью выпаривания алкоголя, но с возвратом аромата. Поэтому по вкусу оно теряет немного в букете и аромате, что не нравится истинным ценителям этого напитка.
Польза напитка
Можно сказать, что безалкогольное пиво или вино менее вредны для здоровья по сравнению со своими алкогольными аналогами за счет отсутствия в них этилового спирта. Но, например, в безалкогольном пиве содержится тот же самый фитоэстроген, что и в алкогольном, который при частом употреблении может вызывать у мужчин развитие так называемого пивного живота. Также увлечение этим напитком может стать причиной набора веса из-за употребления пива с калорийными снэками в качестве закусок, и негативного влияния на выработку и активность мужских гормонов.
У женщин возможны аналогичные проблемы, но окончательное влияние фитоэстрогенов на гормональный баланс до сих пор остается предметом споров.
Влияние вина
В безалкогольном вине содержатся танины (в основном в красных винах) и биофлавоноиды, которые полезны для человека с сердечно-сосудистыми проблемами. Эти вещества можно получать и из натуральных соков.
Важно подчеркнуть, что людям, у которых повышен уровень мочевой кислоты, стоит воздержаться даже от приема безалкогольных вина и пива, так как это может нарушить обменные процессы, провоцируя обострение подагры.
Похмелье эти напитки вызвать не могут, но злоупотреблять ими не стоит, так как в них все равно содержатся продукты брожения, что влияет на работу желудочно-кишечного тракта.
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Совсем нет алкоголя?
Сказать, что в этих напитках совсем нет алкоголя, — это лукавство. В них есть так называемые остаточные проценты, поскольку напитки получают путем брожения (если они натуральные, а не разведенный порошок). Однозначно сказать, что эти напитки безопасны, тоже нельзя. Да, в них почти нет алкоголя, его всего определяется до 0,5%, что примерно равно кефиру и квасу.
Но кроме этилового спирта в этих напитках есть и масса других побочных продуктов: спорные фитоэстрогены в пиве, частично глютен, белок злаковых. И это при учете, что напиток натуральный, сварен по всем традициям искусства пивоварения, а затем очищен от этанола. Если же это концентрат, порошок, разводимый водой, пользы от подобного напитка не будет. Калорийность самого пива невысока, но пьют его в больших количествах, да еще с закусками, которые добавляют избыток калорий. Это грозит лишним весом, причем в области талии.
Можно ли употреблять такие вина и пиво? Да, можно, но не ежедневно, а изредка, как альтернативу традиционным хмельным напиткам, особенно если они переносятся плохо или не рекомендованы по состоянию здоровья.