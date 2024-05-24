Безалкогольное пиво и вино: модный тренд это или обман, объясняет врач

Но кроме этилового спирта в этих напитках есть и масса других побочных продуктов: спорные фитоэстрогены в пиве, частично глютен, белок злаковых. И это при учете, что напиток натуральный, сварен по всем традициям искусства пивоварения, а затем очищен от этанола. Если же это концентрат, порошок, разводимый водой, пользы от подобного напитка не будет. Калорийность самого пива невысока, но пьют его в больших количествах, да еще с закусками, которые добавляют избыток калорий. Это грозит лишним весом, причем в области талии.