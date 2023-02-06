Без пересадки и гемодиализа: ученым удалось впервые в мире восстановить разрушенную почку

Впервые в мире ученые из Медицинской школы Duke-NUS Национального кардиологического центра Сингапура (NHCS) совместно с коллегами из Германии смогли восстановить поврежденные клетки почки. Этот эксперимент доказывает, что регенеративная терапия для восстановления нарушенной функции органа скоро станет возможной.

Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications. В ходе эксперимента команда обнаружила, что блокирование повреждающего и регулирующего рубцы белка — интерлейкина-11 (IL-11) — позволяет регенерировать поврежденные клетки. Именно этот белок провоцирует воспаление, а также образование рубцов. Пострадать может любой орган: сердце, легкие, печень. Он запускает каскад молекулярных процессов в ответ на повреждение органа, что приводит к воспалению, фиброзу (рубцеванию) и потере его функций.