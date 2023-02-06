Без пересадки и гемодиализа: ученым удалось впервые в мире восстановить разрушенную почку

Впервые в мире ученые из Медицинской школы Duke-NUS Национального кардиологического центра Сингапура (NHCS) совместно с коллегами из Германии смогли восстановить поврежденные клетки почки. Этот эксперимент доказывает, что регенеративная терапия для восстановления нарушенной функции органа скоро станет возможной.
Исследование
— Почечная недостаточность — это глобальная эпидемия, — говорит доцент кафедры, молекулярный биолог Анисса Виджайя. — Так, Сингапур занимает первое место в мире по почечной недостаточности, вызванной диабетом, и четвертое место по распространенности почечной недостаточности. Однако показатели растут по всему миру, люди чаще умирают от этой болезни, что свидетельствует о том, что надо искать новые методы лечения.
Исследователи уверены: их открытие приведет к тому, что как острые, так и хронические заболевания почек можно будет «отмотать назад» — человек снова будет здоров.Так, ингибирование IL-11 нейтрализующими антителами может предотвратить и даже обратить вспять повреждение почек.
— Мы обнаружили, что IL-11 вреден для функции почек и вызывает развитие хронического заболевания. Команде удалось доказать, что анти-IL-11 терапия может лечить почечную недостаточность, обращать вспять диагностированное хроническое заболевание органа и восстанавливать его функцию. У мышей регенерация прошла успешно. Важно, что такой метод безопасен даже при длительном использовании, — заключил профессор Стюарт Кук, один из ведущих авторов исследования.
Рак почки — еще один распространенный диагноз
13 тысяч человек ежегодно в России узнают, что у них рак почки. И количество таких диагнозов только увеличивается, прирост за последние десять лет составил аж 42 процента! При этом большинство заболевших удается вылечить. Если опухоль обнаружили на ранних стадиях, вероятность благоприятного исхода очень высока — поправится 9 из 10 человек.
Онколог Королевской больницы Престона Натали Чарнли назвала несколько тревожных симптомов, которые могут сигнализировать о раке почек на ранней стадии.