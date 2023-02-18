Анорексией теперь страдают и в 8 лет: как не пропустить начало болезни у детей

Подростковая анорексия — крайне опасное заболевание, которое требует профессионального и разнонаправленного лечения. Чаще всего болезнью страдают девочки, однако в последние годы среди них появились и мальчики.

Взрослые часто относят анорексию к проблемам подросткового возраста и просто не могут поверить, что заболеть ей может и ученик начальной школы. Почему она так опасна, «Доктору Питеру» рассказала Елена Манило, гастроэнтеролог, гепатолог, аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники».