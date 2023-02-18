Анорексией теперь страдают и в 8 лет: как не пропустить начало болезни у детей

Подростковая анорексия — крайне опасное заболевание, которое требует профессионального и разнонаправленного лечения. Чаще всего болезнью страдают девочки, однако в последние годы среди них появились и мальчики.
Взрослые часто относят анорексию к проблемам подросткового возраста и просто не могут поверить, что заболеть ей может и ученик начальной школы. Почему она так опасна, «Доктору Питеру» рассказала Елена Манило, гастроэнтеролог, гепатолог, аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники».
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7 опасных последствий недоедания
Анорексия препятствует нормальному развитию ребенка и разрушает обмен веществ. Дефицит белка, глюкозы, витаминов и минералов приводит к нарушениям со стороны всех органов и систем организма. К основным последствиям заболевания относят:
проблемы с сердечно-сосудистой системой: снижение артериального давления, одышка, нарушение частоты сердечных сокращений;
снижение количества лейкоцитов и тромбоцитов в крови, анемии;
дефицит кальция — и, как следствие, снижение плотности костей с последующим развитием остеопороза;
образование камней в почках и мочевом пузыре, почечная недостаточность;
проблемы со стороны нервной системы — судороги, снижение памяти, замедленная концентрация, частые головокружения;
сбой в работе щитовидной железы и нарушение гормонального фона. У девочек пропадают менструации, а у мальчиков происходит задержка в половом развитии;
сбой функций пищеварительной системы. В том числе — нарушение всасывания питательных веществ. Это опасное состояние может спровоцировать желчнокаменную болезнь и метаболическую болезнь печени, а в дальнейшем и цирроз печени.
Причины развития анорексии у подростка
К отказу от еды приводит неудовлетворенность собственным телом. При этом проблема может иметь разные корни: психологические, социальные, психические, генетические и т. д.
Распространенными причинами развития анорексии считают проблемы в семье, травмирующий опыт психологического или физического насилия, проблемы психологического характера — излишняя тревожность, навязчивый перфекционизм, неуверенность в себе.
Анорексия может выступать следствием психических заболеваний, например обсессивно-компульсивного расстройства, для которого характерны навязчивые идеи. Безусловно, свое влияние оказывают и средства массовой информации, социальные сети со своими штампами и навязыванием представления о красоте. Нехватка критического мышления и бесконечные сравнения с популярными актерами, певцами, блогерами порождают недовольство своим телом.
Анорексики — не тихони и не ботаны
Стоит отметить, что вопреки распространенному мнению большинство детей с анорексией отнюдь не замкнутые в себе тихони. Напротив, среди них много гиперсоциальных подростков, которые стремятся быть в центре внимания, они нуждаются в постоянной похвале и признании своих успехов. Неслучайно, по статистике, более половины юных пациентов с анорексией занимают лидерские позиции в детских коллективах.
На что обратить внимание родителям?
Коварство подростковой анорексии заключается в том, что на первых порах заболевание может протекать незаметно для окружающих. Дефицит массы тела не развивается одномоментно, поэтому первые признаки болезни родители часто попросту пропускают. «Ну, она же у нас такая худенькая», — говорят о худощавом ребенке. «Какая молодец, взялась за себя», — поощряют подростка, которому с помощью отказа от еды удалось сбросить лишний вес.
Вместе с тем проявления анорексии часто списывают на проблемы переходного возраста: «Сейчас они все хотят быть как модели», «Страдает ерундой», «Сначала увлекалась комиксами, потом гитарой, теперь вот считает калории — ничего, и это пройдет». В результате за профессиональной медицинской помощью обращаются, когда ситуация становится критической.
11 тревожных «звоночков» анорексии
На какие симптомы обратить внимание, чтобы не пропустить развитие анорексии.
Стремление соблюдать диету, когда она совершенно неуместна. Ребенок не выглядит полным, все его медицинские показатели и индекс массы тела в норме.
Отказ от совместных приемов пищи. Ребенок избегает семейных обедов и ужинов, утверждает, что сыт, или стремится есть в своей комнате — за закрытыми дверями.
Навязчивый интерес к цифрам — постоянные взвешивания, подсчет калорий.
Трансформация пищевого поведения с переходом на «здоровую» еду — овощи, салаты и т. д.
Увлечение кулинарией. Любопытный факт: многие пациенты с анорексией отказываются от еды, но любят готовить для других.
Симптом зеркала — ребенок постоянно вертится перед зеркалом, рассматривает себя и выискивает мельчайшие недостатки («руки все равно толстые», «лодыжки недостаточно худые»).
Внезапные приступы переедания — после длительного отказа от пищи ребенок набрасывается на еду и ест, пока не станет плохо.
Повышенная утомляемость, сонливость.
Проблемы с концентрацией, ухудшение памяти.
Сбой или остановка менструаций у девочек.
Раздражительность, скрытность.
Что делать, если вы заметили у своей дочери или сына признаки анорексии?
Подростковая анорексия — серьезное заболевание, лечить которое обязательно должны профессионалы. Конечно, родители могут попробовать наладить контакт с ребенком, поговорить. Однако практика показывает, что разговоры и уговоры — это лишь бесполезная трата ценного времени.
Во-первых, дети с анорексией склонны категорически отрицать наличие проблемы.
Во-вторых, любые попытки переубедить ребенка часто приводят к тому, что он начинает испытывать неприязнь к родителям и только больше замыкается на себе и своем заболевании.
Таким образом, единственный верный шаг — незамедлительно обратиться к врачу. В зависимости от стадии анорексии лечение занимает до нескольких месяцев.
Если болезнь уже спровоцировала изменения, в первую очередь необходимо восстановить функции организма и переносимость еды. Помимо медикаментозного лечения важна длительная работа с психиатром и психотерапевтом. Это необходимо, чтобы выявить и проработать саму причину возникновения болезни.