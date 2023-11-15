Академик РАН Виталий Зверев рассказал, нужно ли прививаться обновленным «Спутником»

В России завершились клинические исследования обновленной вакцины от коронавируса «Спутник лайт».
У вакцины обновлен антигенный состав. В исследовании нового «Спутника» принимали участие 50 человек, ни у кого не было выявлено значимых побочных эффектов. Обновленная вакцина должна защитить от новых штаммов. Кроме того, в России продолжает расти заболеваемость ковидом, поэтому о профилактике стали говорить чаще. Так, за последнюю неделю, с 6 по 12 ноября, заразившихся стало больше на 22,8%, госпитализированы 5473 человека. Выздоровело 29 987 человек, или на 30,4% больше в сравнении с предыдущей неделей.
Однако академик РАН, микробиолог Виталий Зверев уверен: прививаться нужно от гриппа, а не от коронавируса. Даже учитывая тот факт, что скоро появится обновленный «Спутник».
Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, завкафедрой микробиологии и вирусологии Сеченовского университета, академик РАН, доктор биологических наук
«Моя точка зрения такая: вакцинироваться от ковида не нужно. Заболевание сейчас протекает достаточно легко, нет информации о том, что много людей находятся в больницах в тяжелом состоянии. Вирус в настоящее время уже не вызывает таких тяжелых осложнений — давайте вспомним, какие были последствия после „дельты“. Следующий штамм — „омикрон“ — был более заразный, но все же люди переносили болезнь легче», — говорит Виталий Зверев.
Кроме того, большая часть людей уже переболела ковидом, кто-то по нескольку раз. Поэтому коллективный иммунитет достаточно высокий даже к заразному «омикрону». Последние появившиеся штаммы с дополнительными мутациями (например, «пирола»), которые произошли как раз от «омикрона», крайне редко вызывают тяжелое течение заболевания. Инфекция размножается в верхних дыхательных путях, люди не страдают от пневмонии и опасных для жизни последствий, того же цитокинового шторма.
«Есть люди, которые уже привились по нескольку раз, организм уже давал определенную иммунную реакцию на прививку. Нет точных данных о том, сколько вообще можно и нужно вакцинироваться. Кроме того, вирус продолжит мутировать, новые штаммы будут появляться снова и снова. Надо ли гоняться за каждым новым вариантом?» — говорит академик.
Тяжелее всего ковид переносят люди с хроническими заболеваниями, это уже давно известный факт. Чтобы защититься от коронавируса, нужно в первую очередь следить за своим состоянием здоровья - например, контролировать артериальное давление или уровень сахара в крови.
Коронавирус приобрел сезонный характер, он будет сопровождать нас все время. Осенью и весной — подъем заболеваемости, как и у любой респираторной инфекции.
«Можно определить группы людей, которым нужна постоянная вакцинация от коронавируса. Например, это пожилые и те, кто страдает от тяжелых хронических заболеваний. Но для этого вакцину надо испытать именно на этой категории людей», — говорит Виталий Зверев.
Чтобы защититься от коронавируса, в том числе и от новых штаммов, достаточно соблюдать уже известные всем меры предосторожности:
часто мыть руки;
при возможности надевать маски в общественных местах;
соблюдать социальную дистанцию;
не контактировать с заболевшими;
при ухудшении самочувствия оставаться дома или обращаться к врачу.
Если говорить о регулярной вакцинации, то прививаться в первую очередь надо от гриппа, уверен эксперт.
«Я сам ежегодно вакцинируюсь от гриппа и гриппом не болею. Нужно помнить, что это очень тяжелое заболевание, которое длится несколько недель. Человек после гриппа долго приходит в себя, могут быть различные осложнения. Каждый год от него умирает несколько тысяч человек», — напоминает Виталий Зверев.
Подъем заболеваемости гриппом обычно приходится на вторую половину осени, поэтому вакцинироваться нужно заранее. На формирование иммунитета уходит несколько недель. Поэтому, если вы еще не привились, нужно поторопиться, заключил эксперт.