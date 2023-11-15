Академик РАН Виталий Зверев рассказал, нужно ли прививаться обновленным «Спутником»

У вакцины обновлен антигенный состав. В исследовании нового «Спутника» принимали участие 50 человек, ни у кого не было выявлено значимых побочных эффектов. Обновленная вакцина должна защитить от новых штаммов. Кроме того, в России продолжает расти заболеваемость ковидом, поэтому о профилактике стали говорить чаще. Так, за последнюю неделю, с 6 по 12 ноября, заразившихся стало больше на 22,8%, госпитализированы 5473 человека. Выздоровело 29 987 человек, или на 30,4% больше в сравнении с предыдущей неделей.