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«Делайте прививку не позже этого времени»: когда ждать волну гриппа

Вирусы атакуют. В этом году сезон ОРВИ стартовал раньше обычного. Вовсю идет и кампания по вакцинации против гриппа, наступление которого только ожидается. Врач-инфекционист объясняет, кому обязательно надо сделать прививку и когда она снижает риски заболеть.

27 сентября 2023
прививка грипп
Источник:
iStockphoto

Сделать прививку от гриппа становится все проще. Бесплатный укол можно получить не только в поликлинике, но и в передвижных пунктах вакцинации. Такие есть, например, в Москве и Петербурге.

Кому обязательно надо уколоться, а кому не стоит даже задумываться об этом? И на самом ли деле прививка от гриппа поможет не заболеть? На эти вопросы ответил врач-инфекционист.

Андрей Поздняков
Инфекционные болезни

Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, главный врач «ИНВИТРО-Сибирь»

Сезон гриппа 2023: когда ждать

«Волну гриппа в сезоне осень-зима 2023 года стоит ждать в конце октября — начале ноября, — объяснил Андрей Поздняков. — Многое зависит от региона и от погоды. Будет холодно — волна гриппа замедлится, но пока синоптики прогнозируют температуру воздуха выше обычной и теплую зиму. На этом фоне можно говорить, что ситуация с гриппом будет достаточно тяжелой».

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Прививка бессмысленна?

На вопрос о том, зачем прививаться, если штаммы гриппа все время меняются, врач отвечает, что прогноз на этот сезон, какой вирус будет циркулировать, эксперты сделали уже давно и вакцина тоже изменена.

«По всему миру есть лаборатории, которые наблюдают за циркулирующими штаммами гриппа, анализируют их в предыдущий сезон и межсезонье. На основе собранных данных строится прогноз о том, какой штамм будет превалировать в грядущем эпидсезоне. Этот прогноз рассылается производителям вакцин. В соответствии с полученными данными они каждый год модифицируют свои вакцины. Без этого процесса прививка от гриппа действительно была бы бессмысленной», — объясняет Андрей Поздняков.

 Кому нужна прививка, а кому — противопоказана

«Вакцинироваться нужно всем, кто контактирует с другими людьми, — говорит врач. — В группе риска — пациенты с тяжелой фоновой коморбидной патологией, беременные и пожилые люди. Таким людям болеть гриппом категорически не нужно».

Абсолютное противопоказание против прививки от гриппа – это аллергическая реакция на предшествующую вакцинацию от гриппа, точнее, аллергия на куриный белок, который входит в состав вакцин.

«Нельзя также делать прививку в течение 2-4 недель после перенесенного инфекционного заболевания или повышения температуры», — продолжает Поздняков.

Относительные противопоказания — онкологические и аутоимунные заболевания. Если они есть у человека, стоит посоветоваться о прививке с врачом.

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Когда делать прививку

Считается, что прививку от гриппа стоит сделать до начала подъема заболеваемости, а еще лучше — загодя, чтобы иммунная система подготовилась, была простимулирована.

«То есть если мы говорим, что первая волна гриппа придется на конец октября, то оптимальное время для вакцинации — начало октября, желательно не позже», — отмечает инфекционист.

После вакцинации от гриппа в течение 3-4 дней необходимо соблюдать режим дня, полноценно питаться и спать не менее 8 часов. Также рекомендовано исключить контакты с инфицированными людьми.

Автор текста:Анна Майская
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