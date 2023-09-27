«Делайте прививку не позже этого времени»: когда ждать волну гриппа

«По всему миру есть лаборатории, которые наблюдают за циркулирующими штаммами гриппа, анализируют их в предыдущий сезон и межсезонье. На основе собранных данных строится прогноз о том, какой штамм будет превалировать в грядущем эпидсезоне. Этот прогноз рассылается производителям вакцин. В соответствии с полученными данными они каждый год модифицируют свои вакцины. Без этого процесса прививка от гриппа действительно была бы бессмысленной» , — объясняет Андрей Поздняков.