А вы не в группе риска? Врач назвал 5 типов мужчин, которым грозит простатит

Простатит — одна из частых и серьезных проблем мужчин: это воспаление простаты (предстательной железы). Без лечения это заболевание может негативно сказаться на сексуальной жизни и даже стать причиной бесплодия.
На что обратить внимание, чтобы вовремя распознать болезнь, и как не допустить развития простатита, рассказал Роман Иванов, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».
Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», член Европейского общества детских дерматологов (European Society for Pediatric Dermatology)
От 30 и старше
«Простатит — одно из самых распространенных заболеваний мочеполовой системы. Обычно болезнь развивается у мужчин репродуктивного возраста — от 30 лет и старше», — говорит врач.
Предстательная железа — орган репродуктивной системы, расположенный ниже мочевого пузыря. Главная задача простаты — вырабатывать семенную жидкость (эякулят). Эта питательная среда необходима для выживания сперматозоидов во влагалище.
Если в предстательную железу попадает инфекция, то развивается воспаление и возникает простатит. Болезнетворные микроорганизмы (кишечная палочка, протей, клебсиелла, синегнойная палочка, золотистый стафилококк, а также возбудители ИППП) могут оказаться в простате несколькими способами — подняться из мочеиспускательного канала или проникнуть внутрь с током лимфы.
Острый и хронический
В медицине принято выделять острый и хронический простатиты. На практике первый вариант встречается реже. Типичные симптомы острой формы — резкое повышение температуры, учащенное и болезненное мочеиспускание, боль в паху и мошонке, отдающая в поясницу, рвота и тошнота.
«Если не лечить острый простатит, болезнь через несколько недель перейдет в хроническую форму. Ее симптомы выражены не так ярко. Первые тревожные звоночки — зуд, жжение или боль при мочеиспускании, частые позывы в туалет, особенно по ночам. Также многие отмечают трудности с опорожнением мочевого пузыря по утрам — мужчине приходится натуживаться, чтобы моча отошла. К другим симптомам хронического простатита относятся слабая эрекция или преждевременная эякуляция. Все это приводит к снижению качества жизни и даже неврозу», — объясняет Роман Иванов.
Мужчины, которым грозит простатит
Те, кто часто меняет половых партнеров. Риск подхватить инфекцию при этом увеличивается в несколько раз.
Ведущие малоподвижный образ жизни.
Те, кто часто переохлаждается, страдает от запоров или получил травму паховой области.
Мужчины с хроническими воспалительными заболеваниями мочеполовой системы, инфекциями, передаваемыми половым путем, пациенты с ВИЧ и СПИДом.
Те, кто ведет неправильный образ жизни: часто испытывает стресс, нерегулярно питается, недостаточно спит, употребляет спиртные напитки и наркотические вещества.
Если не лечить…
Без лечения простатит может привести к серьезным осложнениям: везикулиту (воспалению семенных пузырьков), абсцессу предстательной железы, нарушению эрекции и даже бесплодию. Последнее объясняется тем, что при простатите нарушается синтез сперматозоидов, их становится меньше, ухудшается подвижность. В результате зачать ребенка становится очень трудно.
Не занимайтесь самолечением!
«При первых симптомах болезни нужно безотлагательно обратиться к урологу. Врач соберет историю болезни, осмотрит пациента, назначит анализы, поставит верный диагноз и подберет наиболее действенное лечение. Принимать какие-либо препараты самостоятельно нельзя — это может быть опасно для здоровья», — рассказывает специалист.
Простатит лечат медикаментозно. Пациенту назначают антибактериальные лекарственные препараты, которые помогут справиться с причиной воспаления и улучшить самочувствие. Длительность приема и дозировку определяет специалист.
Если у пациента есть трудности с мочеиспусканием, врач может прописать препараты, которые помогают расслабить мышцы простаты и мочевого пузыря и улучшить отток мочи. Иногда применяют мышечные релаксанты и нестероидные противовоспалительные препараты, способные уменьшить воспаление и облегчить боль.
Важно изменить образ жизни
«Чтобы как можно быстрее справиться с простатитом, важно не только принимать таблетки, но и скорректировать образ жизни, — говорит врач. — Стоит побольше двигаться, отказаться от курения и употребления спиртных напитков, ограничить кофеин, включить в ежедневный рацион свежие овощи, нежирные сорта мяса (например, индейку, телятину, куриную грудку без кожи), клетчатку (ее много в цельнозерновом хлебе, отрубях, семенах чиа, сухофруктах, темном шоколаде, артишоках и горохе). Сбалансированное питание поможет избавиться от запоров и предупредить рецидивы простатита».
Для профилактики простатита следует соблюдать питьевой режим, регулярно опорожнять мочевой пузырь, ограничить кофе, спиртные напитки и пряные специи, поддерживать физическую и сексуальную активность с постоянным партнером, по возможности избегать травм в области паха.
«Всем мужчинам старше 30 лет следует раз в год приходить на профилактический прием к урологу», — резюмирует Роман Иванов.