А вы не в группе риска? Врач назвал 5 типов мужчин, которым грозит простатит

« Если не лечить острый простатит, болезнь через несколько недель перейдет в хроническую форму. Ее симптомы выражены не так ярко. Первые тревожные звоночки — зуд, жжение или боль при мочеиспускании, частые позывы в туалет, особенно по ночам. Также многие отмечают трудности с опорожнением мочевого пузыря по утрам — мужчине приходится натуживаться, чтобы моча отошла. К другим симптомам хронического простатита относятся слабая эрекция или преждевременная эякуляция. Все это приводит к снижению качества жизни и даже неврозу», — объясняет Роман Иванов.