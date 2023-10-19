Онкоуролог Гадзиян назвал опасный симптом у мужчин, который проявляется по ночам

Как рассказывали специалисты петербургского НМИЦ онкологии им. Петрова, уровень ПСА в крови может повышаться не только при раке простаты. Такое может быть, например, при доброкачественной гиперплазии предстательной железы и хроническом простатите. Анализ может также давать ложный результат, если прийти в лабораторию просто так, без всякой подготовки. Поэтому стоит подготовиться к исследованию заранее, если не хотите потом нервничать.