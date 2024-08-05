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Зеленые пятна, наросты и еще 11 признаков моркови, которую в магазине лучше обходить стороной

Морковь — один из самых популярных корнеплодов, который есть во многих рецептах. Мы едим ее в том или ином виде практически каждый день. Поэтому важно знать правила, которые помогут выбрать полезный и вкусный вариант.

5 августа 20241
Зеленые пятна, наросты и еще 11 признаков моркови, которую в магазине лучше обходить стороной
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freepik

Морковь не только очень полезна для здоровья и неприхотлива в хранении, но и прекрасно подходит для тех, кто следит за своей фигурой. Калорийность моркови составляет всего 35 ккал, поэтому ее можно есть каждый день и не бояться потом вставать на весы.

Кстати, пользу приносят не только сами корнеплоды. Как говорят специалисты, семена моркови используют для получения лекарственных средств — например, даукарина, обладающего спазмолитическим действием. А еще из них получают экстракты и эфирное масло для косметики и ароматерапии.

Но вернемся к еде.

Как выбрать морковь: смотрите на эти признаки

По словам специалистов портала Роспотребнадзора «Здоровое питание», при выборе этого корнеплода в первую очередь стоит обращать внимание на степень зрелости и качества. Вот какую морковь они советуют покупать:

  • красивую и яркую — чем ярче, тем больше в ней витаминов. Это отличает морковь от других фруктов и овощей, внешняя привлекательность которых может быть признаком присутствия нитратов;

  • с гладкой поверхностью, без трещин и повреждений;

  • твердую;

  • область между ботвой и корнеплодом должна быть насыщенного зеленого цвета;

  • желательно, чтобы вес одной штуки не превышал 150 г. Считается, что такая морковь самая вкусная и сочная.

«Разницы между мытой и немытой морковью нет. Но мытый вариант может храниться немного меньше, чем немытый», — уточняют в Роспотребнадзоре.

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А эту морковь лучше не покупать

Если же увидите морковь такого вида, лучше воздержаться от покупки. Не факт, что она будет вкусной и полезной, к тому же еще и безопасной, что важнее всего.

Вот 13 признаков моркови, от которой стоит отказаться.

  1. С повреждениями или слишком деформированная. Она может отличаться вкусовыми характеристиками.

  2. С темными пятнами или точками. Это может быть признаком того, что морковь начала гнить.

  3. Если на срезе середина корнеплода резко отличается по контрасту с областью ближе к кожице. Морковь могли выращивать с использованием большого количества химикатов.

  4. С зелеными пятнами. Она либо недозревшая, либо ее слишком долго хранили на солнце. На вкус такая морковь может горчить.

  5. С отростками. Она будет перезрелой, а ее вкус — менее выраженным. Наросты могут также указывать на присутствие нитратов или заболеваний корнеплода.

  6. Мягкая, которая легко проминается. Скорее всего, внутри такая морковь уже начала портиться.

  7. С многочисленными трещинами на поверхности. Внутри такой корнеплод может быть темным и испорченным.

  8. Светлая окраска. На протяжении длительного времени светлая морковь считалась кормовой. Сейчас выведены новые сорта, но при покупке лучше отдавать предпочтение яркой. Хотя светлая морковь хорошо подойдет для приготовления салатов и запеканок.

  9. С влажной поверхностью, словно покрытая жиром. Корнеплод может быть либо испорчен, либо обработан химическими веществами.

  10. С черными тонкими полосками, которые хорошо просматриваются на корнеплоде. Это может быть признаком того, что морковь поражена вредителями и небезопасна для здоровья.

  11. Если зеленая область между ботвой и корнеплодом превышает 1 см, то морковь не дозрела. Коричневый оттенок вместо зеленого свидетельствует о слишком долгом хранении корнеплодов или их перезревании.

  12. С явными признаками повреждения грызунами или насекомыми.

  13. Вялая. Такая морковь по вкусу сильно отличается от стандартного свежего варианта. В ней почти нет сока, а по консистенции она будет жесткой и нехрустящей. Кстати, определить сочность корнеплода можно, если слегка поскрести поверхность ногтем: если сока много, он сразу выделится.

Что произойдет с организмом, если есть морковь каждый день? О 13 удивительных эффектах можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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