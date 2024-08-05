Зеленые пятна, наросты и еще 11 признаков моркови, которую в магазине лучше обходить стороной

С повреждениями или слишком деформированная. Она может отличаться вкусовыми характеристиками.

С темными пятнами или точками. Это может быть признаком того, что морковь начала гнить.

Если на срезе середина корнеплода резко отличается по контрасту с областью ближе к кожице. Морковь могли выращивать с использованием большого количества химикатов.

С зелеными пятнами. Она либо недозревшая, либо ее слишком долго хранили на солнце. На вкус такая морковь может горчить.

С отростками. Она будет перезрелой, а ее вкус — менее выраженным. Наросты могут также указывать на присутствие нитратов или заболеваний корнеплода.

Мягкая, которая легко проминается. Скорее всего, внутри такая морковь уже начала портиться.

С многочисленными трещинами на поверхности. Внутри такой корнеплод может быть темным и испорченным.

Светлая окраска. На протяжении длительного времени светлая морковь считалась кормовой. Сейчас выведены новые сорта, но при покупке лучше отдавать предпочтение яркой. Хотя светлая морковь хорошо подойдет для приготовления салатов и запеканок.

С влажной поверхностью, словно покрытая жиром. Корнеплод может быть либо испорчен, либо обработан химическими веществами.

С черными тонкими полосками, которые хорошо просматриваются на корнеплоде. Это может быть признаком того, что морковь поражена вредителями и небезопасна для здоровья.

Если зеленая область между ботвой и корнеплодом превышает 1 см, то морковь не дозрела. Коричневый оттенок вместо зеленого свидетельствует о слишком долгом хранении корнеплодов или их перезревании.

С явными признаками повреждения грызунами или насекомыми.