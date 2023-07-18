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Врач Биченов рассказал, что бодрит по утрам лучше, чем кофе

Чаще всего нам помогает проснуться по утрам чашечка ароматного кофе. Но если нет возможности выпить кофе или он противопоказан, как тогда стать бодрее и начать свой день продуктивно?

18 июля 20232
Чем заменить кофе
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Кофе — это быстрый способ поднять уровень энергии. Напиток стимулирует центральную нервную систему, повышается выработка норадреналина и дофамина, и мы чувствуем подъем сил. Однако у людей с некоторыми хроническими заболеваниями напиток может провоцировать обострения, — например, ухудшать течение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), некоторых заболеваний сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.

Главный врач «Гемотест Кавказ» Давид Биченов рассказал «Доктору Питеру», как поддерживать бодрость, если от кофе пришлось отказаться. 

Давид Биченов
терапия

Терапевт, главный врач лаборатории «Гемотест Кавказ»

Не у всех утро доброе

Зачастую нам не удается придерживаться относительно строгого распорядка дня, ложась и пробуждаясь в одно и то же время. Это сокращает время полноценного ночного отдыха, может накапливаться усталость, и тогда утро далеко не всегда бывает добрым. Подъем ни свет ни заря может провоцировать вялость и снижение работоспособности в то время, когда необходимы максимальная продуктивность и сосредоточенность.  

Многие решают эту проблему, используя напитки с кофеином, чаще всего кофе. Иногда его заменяет крепкий чай. Но бывают ситуации, когда по состоянию здоровья или в силу индивидуальной непереносимости человек не может пить данные напитки. В этом случае нужно искать способы повышения продуктивности за счет иных методов.

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Можно и без кофеина

Конечно, чашечка кофе или крепкого чая по утрам — это самый простой и доступный вариант. Но поднять уровень энергии можно и без кофеина — с помощью коррекции образа жизни: изменения режима сна, рациона, дозированных физических нагрузок. Результат приходит не мгновенно, но считается, что он более долговременный и здоровый. 

Ночной отдых – залог бодрого дня

Важное условие для энергичного и продуктивного дня — полноценный ночной отдых. Как правило, человеку требуется 7–9 часов для восстановления. Тишина, максимальная темнота в комнате, свежий и увлажненный воздух в спальне помогут сделать сон более качественным и глубоким. Чтобы быстрее заснуть, не следует есть, особенно плотную пищу, непосредственно перед сном. За час до сна важно исключить все виды гаджетов: смартфоны, ноутбуки и так далее.

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Физическая активность дает энергию

Регулярная физическая активность также способствует поддержанию уровня энергии с самого утра и в течение дня. Дозированная нагрузка улучшает кровообращение и стимулирует работу лимфатической системы — так ткани и органы получают больше питания и кислорода, а ненужные вещества быстрее покидают организм. Также во время тренировок повышается уровень эндорфинов — веществ, которые способствуют улучшению настроения и поддержанию бодрости.

Постарайтесь придерживаться режима

Предсказуемый и рациональный режим дня — еще один важный аспект. Если человек ложится спать и принимает пищу в одно и то же время, организм привыкает к такому распорядку дня и подстраивает под него все свои внутренние процессы. К 13.00 он готов переваривать обед, а к 22.00 — замедляться, чтобы быстрее наступил сон. В таких условиях человек лучше высыпается и не тратит лишнюю энергию на стресс от непредсказуемого режима дня. 

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Питание для утренней бодрости

Чтобы рацион способствовал поддержанию высокого уровня энергии, важно включать в него достаточное количество белков и сложных углеводов. Это нежирные сорта мяса, бобовые, крупы медленной варки, овощи. Эти продукты хорошо насыщают, не перегружая ЖКТ, и помогают поддерживать необходимый уровень глюкозы в крови.

Посоветовавшись с врачом, можно дополнительно принимать витамины B и C, они также способствуют поддержанию энергии и бодрости. Если взбодриться нужно быстро, можно выпить чашку зеленого чая или матчи. Эти напитки содержат большое количество кофеина, но при этом менее агрессивно воздействуют на желудок и нервную систему. 

Есть и другие способы

К другим способам сохранять высокий уровень энергии относят регулярные прогулки на свежем воздухе, достаточный отдых и чередование умственной и физической активности, а также работу со стрессом и поддержание благоприятного эмоционального фона. 

Если при соблюдении этих рекомендаций человек все равно испытывает постоянную усталость, важно обратиться к врачу и пройти обследование. Такое состояние могут провоцировать многие хронические заболевания. 

Автор текста:Алена Парецкая
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