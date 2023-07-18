Врач Биченов рассказал, что бодрит по утрам лучше, чем кофе

Предсказуемый и рациональный режим дня — еще один важный аспект. Если человек ложится спать и принимает пищу в одно и то же время, организм привыкает к такому распорядку дня и подстраивает под него все свои внутренние процессы. К 13.00 он готов переваривать обед, а к 22.00 — замедляться, чтобы быстрее наступил сон. В таких условиях человек лучше высыпается и не тратит лишнюю энергию на стресс от непредсказуемого режима дня.