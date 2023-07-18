Врач Биченов рассказал, что бодрит по утрам лучше, чем кофе

Кофе — это быстрый способ поднять уровень энергии. Напиток стимулирует центральную нервную систему, повышается выработка норадреналина и дофамина, и мы чувствуем подъем сил. Однако у людей с некоторыми хроническими заболеваниями напиток может провоцировать обострения, — например, ухудшать течение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), некоторых заболеваний сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.
Главный врач «Гемотест Кавказ» Давид Биченов рассказал «Доктору Питеру», как поддерживать бодрость, если от кофе пришлось отказаться.
Терапевт, главный врач лаборатории «Гемотест Кавказ»
Не у всех утро доброе
Зачастую нам не удается придерживаться относительно строгого распорядка дня, ложась и пробуждаясь в одно и то же время. Это сокращает время полноценного ночного отдыха, может накапливаться усталость, и тогда утро далеко не всегда бывает добрым. Подъем ни свет ни заря может провоцировать вялость и снижение работоспособности в то время, когда необходимы максимальная продуктивность и сосредоточенность.
Многие решают эту проблему, используя напитки с кофеином, чаще всего кофе. Иногда его заменяет крепкий чай. Но бывают ситуации, когда по состоянию здоровья или в силу индивидуальной непереносимости человек не может пить данные напитки. В этом случае нужно искать способы повышения продуктивности за счет иных методов.
Можно и без кофеина
Конечно, чашечка кофе или крепкого чая по утрам — это самый простой и доступный вариант. Но поднять уровень энергии можно и без кофеина — с помощью коррекции образа жизни: изменения режима сна, рациона, дозированных физических нагрузок. Результат приходит не мгновенно, но считается, что он более долговременный и здоровый.
Ночной отдых – залог бодрого дня
Важное условие для энергичного и продуктивного дня — полноценный ночной отдых. Как правило, человеку требуется 7–9 часов для восстановления. Тишина, максимальная темнота в комнате, свежий и увлажненный воздух в спальне помогут сделать сон более качественным и глубоким. Чтобы быстрее заснуть, не следует есть, особенно плотную пищу, непосредственно перед сном. За час до сна важно исключить все виды гаджетов: смартфоны, ноутбуки и так далее.
Физическая активность дает энергию
Регулярная физическая активность также способствует поддержанию уровня энергии с самого утра и в течение дня. Дозированная нагрузка улучшает кровообращение и стимулирует работу лимфатической системы — так ткани и органы получают больше питания и кислорода, а ненужные вещества быстрее покидают организм. Также во время тренировок повышается уровень эндорфинов — веществ, которые способствуют улучшению настроения и поддержанию бодрости.
Постарайтесь придерживаться режима
Предсказуемый и рациональный режим дня — еще один важный аспект. Если человек ложится спать и принимает пищу в одно и то же время, организм привыкает к такому распорядку дня и подстраивает под него все свои внутренние процессы. К 13.00 он готов переваривать обед, а к 22.00 — замедляться, чтобы быстрее наступил сон. В таких условиях человек лучше высыпается и не тратит лишнюю энергию на стресс от непредсказуемого режима дня.
Питание для утренней бодрости
Чтобы рацион способствовал поддержанию высокого уровня энергии, важно включать в него достаточное количество белков и сложных углеводов. Это нежирные сорта мяса, бобовые, крупы медленной варки, овощи. Эти продукты хорошо насыщают, не перегружая ЖКТ, и помогают поддерживать необходимый уровень глюкозы в крови.
Посоветовавшись с врачом, можно дополнительно принимать витамины B и C, они также способствуют поддержанию энергии и бодрости. Если взбодриться нужно быстро, можно выпить чашку зеленого чая или матчи. Эти напитки содержат большое количество кофеина, но при этом менее агрессивно воздействуют на желудок и нервную систему.
Есть и другие способы
К другим способам сохранять высокий уровень энергии относят регулярные прогулки на свежем воздухе, достаточный отдых и чередование умственной и физической активности, а также работу со стрессом и поддержание благоприятного эмоционального фона.
Если при соблюдении этих рекомендаций человек все равно испытывает постоянную усталость, важно обратиться к врачу и пройти обследование. Такое состояние могут провоцировать многие хронические заболевания.