Вопрос психологу: «Тяжело на душе от новостей, начались проблемы со здоровьем. Как выбраться из ямы?»

— Причина вашего волнения понятна и близка многим, мне в частности. Прежде чем ответить на финальный вопрос и описать одну из когнитивных техник снижения уровня катастрофизации, пройдусь по письму.

Вы обращались к различным психологам, и не помогло. Да, вы правы, — это бизнес. Мы, психологи, получаем деньги за помощь людям в ситуациях, с которыми они самостоятельно справиться не могут.

Важным для успеха лечения является терапевтический альянс: проще говоря, когда между клиентом и терапевтом есть доверие, симпатия, контакт. Ваши мысли «к сожалению, сейчас на этом в основном делают бизнес» показывают отсутствие доверия к специалистам. Предположу, что отсюда и «деньги на ветер».