Вопрос психологу: «Тяжело на душе от новостей, начались проблемы со здоровьем. Как выбраться из ямы?»

«После начала специальной военной операции меня мои мысли об этой ситуации привели к проблемам со здоровьем. Я сама себя накрутила. Сейчас никак не могу выйти из этого состояния. Тяжело на душе. От этого головные боли. Прочитала кучу информации, все умом понимаю, но все это применить не могу. Как выбраться из этой ямы? Хочу как раньше жить и радоваться жизни со своей семьей. Сейчас жизнь проходит мимо. Общалась с несколькими психологами, но ничего не вышло. Деньги на ветер. К сожалению, сейчас на этом в основном делают бизнес. Препараты не пила, так как не верю в их действие. Смогу ли я сама восстановиться? Как себе помочь?»
Юлия, 38 лет.
— Причина вашего волнения понятна и близка многим, мне в частности. Прежде чем ответить на финальный вопрос и описать одну из когнитивных техник снижения уровня катастрофизации, пройдусь по письму.
Вы обращались к различным психологам, и не помогло. Да, вы правы, — это бизнес. Мы, психологи, получаем деньги за помощь людям в ситуациях, с которыми они самостоятельно справиться не могут.
Важным для успеха лечения является терапевтический альянс: проще говоря, когда между клиентом и терапевтом есть доверие, симпатия, контакт. Ваши мысли «к сожалению, сейчас на этом в основном делают бизнес» показывают отсутствие доверия к специалистам. Предположу, что отсюда и «деньги на ветер».
Вы кратко описываете ситуацию, но предположу: тревога постоянная мешает сосредоточиться на обычной жизни, вы в голове «жуете» негативные мысли, есть соматические проявления (головные боли вы назвали). Вполне может быть, что у вас генерализованное тревожное расстройство.
Стоит обратиться к специалисту с медицинским образованием, уточнить диагноз. Лекарства принимать стоит только по рецепту врача — психотерапевта или психиатра. Есть препараты на природной основе, не вызывающие привыкания.
Сможете ли вы справиться самостоятельно и улучшить душевное состояние?
Попробуйте сделать описанную далее практику, а также:
включите в свою жизнь дела, приносящие удовольствие: например, физическую активность (бассейн, йога, фитнес, пилатес, пешие прогулки), профилактику психики (практики осознанности в стиле майндфулнес например), хобби;
ограничьте время просмотра информации о спецоперации — минут 10 в день в конкретное время и не более;
обратитесь в группу взаимопомощи, такие есть в социальных сетях.
Если вас часто посещают мысли: «Это катастрофа; Случится самое ужасное; Я не смогу этого вынести» — и так далее, то:
возьмите бумагу и ручку;
опишите самое страшное, что может произойти, в деталях, с конкретикой. Уверен, у вас получится описание в стиле Стивена Кинга;
далее напишите (вторым пунктом), что позитивного может произойти, можете не вдаваться в подробности, но добро и радость должны ощущаться;
третьим пунктом напишите, что реально может произойти во всей этой ситуации;
четвертым: какие ваши качества помогут вам справиться с реальным результатом (гипотетическим) и были ли похожие ситуации в прошлом, как вы с ними справлялись?
Все-таки предлагаю обратиться к специалисту-медику для уточнения диагноза. Самолечение возможно, когда человек в ресурсе. Вы в ресурсе?