Вечная молодость из холодильника: 3 продукта, которые замедляют старение

Время назад не повернуть, однако современный человек много знает о том, как максимально отдалить старость. И речь не только о чудесах косметологии и пластической хирургии. Огромный вклад в ваше самочувствие и внешний вид вносит образ жизни, особенно грамотный рацион.
О трех продуктах, которые действительно помогут замедлить процесс старения, в своем телеграм-канале рассказала диетолог Лиза Афинская.
Диетолог, член американской профессиональной ассоциации диетологии и питанияЛичный сайт
Как отмечает эксперт, в этих продуктах есть фотохимические соединения, которые давно привлекают интерес ученых как средства для продления жизни. Пока их активно изучали именно на животных, однако польза каждого из них и для человека неоспорима.
Безусловно, чтобы действительно чувствовать себя молодым и энергичным, не хватит одних только конкретных продуктов. Здоровый и сбалансированный рацион в целом, регулярная физическая активность, хороший сон — главные факторы активного долголетия.
Однако все-таки нелишним будет почаще есть следующие продукты.
Клубника
Сочная сладкая ягода — бесценный источник физетина. Это антиоксидант, который, как предполагают исследователи, способен уничтожать стареющие клетки. Так называют клетки, которые уже не могут делиться, но не умирают. Их скопление может стать причиной воспаления других клеток.
Грызуны, которым давали физетин, смогли прожить на 10% дольше и реже сталкивались с возрастными диагнозами до конца жизни. Это соединение, как смогли
Кроме того, клубника:
помогает сохранить кожу упругой и гладкой;
укрепляет иммунитет;
снижает риск развития анемии;
регулирует работу почек;
стимулирует ЖКТ.
Ростки брокколи
В ростках броколли есть вещество сульфорафан, активирующее путь транскрипционного фактора NRF2. NRF2 контролирует работу более 200 генов, ответственных за противовоспалительные и антиоксидантные процессы в теле человека. В ростках этого вещества примерно в 50 раз больше, чем в кочане.
Впрочем, если одни люди едят броколли с удовольствием, для других съесть даже небольшой кусочек — настоящее испытание на прочность. И на самом деле ваше отношение к брокколли во многом определено генетикой. Узнать об этом поподробнее можно ЗДЕСЬ.
Гранат
В гранатах есть эллагитаннины, которые с помощью микробов в нашем кишечнике превращаются в уролитин А. Ученые выяснили: это вещество способно продлить жизнь у животных. А не так давно его эффект стали проверять и на людях.
Есть версия, что уролитин А влияет на энергетические станции клетки — митохондрии. Клетки обновляются активнее, благодаря чему и достигается анти-age-эффект.
Кроме того, гранат:
укрепляет сердце и сосуды;
снижает риск развития рака;
улучшает выносливость;
укрепляет мозг.