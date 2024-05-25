4 невидимых домашних дела, которые отнимают у женщин время и силы

Любая домохозяйка, не важно работает она или нет, — это боец невидимого фронта. Приготовить еду, вынести мусор, навести порядок — это очевидные «физические» задачи. Но есть и те, которые требуют постоянного умственного напряжения: правильно выстроить семейную логистику, предвидеть потребности, принимать решения и так далее. В современном мире большая часть этих задач оказывается на женских плечах.
«Просто давайте сравним: кто в семейной паре составляет расписание кружков, записывает детей в летний лагерь, следит за списком покупок, — говорит педагог, психолог Лаура Дэнджер. — Врачи, учителя, тренеры — все они в первую очередь позвонят мамам. Даже ветеринар сначала позвонит хозяйке питомца, а потом уж, если надо, ее супругу».
Эти невидимые задачи часто отнимают больше времени и энергии, чем кажется на первый взгляд. Вы давно пытались записать ребенка в школу или в детский сад? Отследить, когда можно подать заявление, проверить, что все заполнено правильно? Получить подтверждение, собрать пакет документов, пройти всех врачей… Представьте, сколько на это приходится потратить часов из напряженного графика! А ведь это только одно дело. И, возможно, не самое утомительное. Вот какие еще задачи выматывают больше всего.
Следить за детской одеждой
Во-первых, дети очень быстро растут: надо постоянно покупать новые вещи и думать, куда девать старые. Это занимает очень много времени. Во-вторых, постоянная стирка, потому что дети так активно проводят время, что им некогда думать, откуда на футболке новое пятно. В-третьих, подготовка то к зиме, то к лету и судорожные попытки решить, на сколько размеров больше надо взять вещь, чтобы хотя бы пару месяцев ее поносить.
Планировать питание
Накормить семью вкусно и разнообразно — тот еще квест, особенно если у вас несколько детей с разными вкусами. Придумать сбалансированные варианты, которые понравятся всем, непросто. А готовить каждому в отдельности — дорого и утомительно. К тому же редкий ребенок предпочтет брокколи хот-догу или бургеру, так что за столом предстоит еще и бой за то, чтобы он все же поел, а не превратил прием пищи в ад. Спланировать меню, чтобы не разбазаривать продукты, — это тоже время.
Следить за тем, что нужно купить в дом
Подгузники, стиральный порошок, туалетные принадлежности, чистящие средства, корм и туалетный наполнитель для домашних животных… Кажется, что мама всегда знает, что из этого вот-вот закончится, потому что именно она стирает, ухаживает за детьми и животными, наводит порядок. Держать все это в голове и вовремя докупать — тоже непростая задача.
Управлять расписанием
Представьте, что у вас два ребенка, которые учатся в разных школах. Одному надо быть на занятиях в 8.30, другому — в 8.45, а вам самой — уже в девять на работе.
Или другая задачка: в 16 часов у дочери турнир по художественной гимнастике, а в 16.30 у сына футбольный матч. И оба требуют вашего присутствия.
Это лишь маленькая часть задач, с которыми приходится справляться маме. Ей надо понять, может ли она взять отпуск на время каникул, получится ли у нее отпроситься, чтобы побывать на соревнованиях, отпустят ли ее пораньше, чтобы успеть на родительское собрание. А еще нужно проверить, все ли сделаны уроки, убедиться, что готова форма, записать ребенка к врачу, получить справку о пропуске и так далее до бесконечности. Считал ли кто-то, сколько это отнимает времени?
Психолог: «Пора перестать воспринимать весь этот домашний труд как должное»
«Наше общество любит говорить, что воспитание детей — это самая важная работа в мире, но к ней никогда не относятся как к таковой», — говорит ведущая подкаста «The Mom Room» Рене Гренон.
Действительно, считается, что мамы будут по умолчанию заниматься всеми аспектами воспитания семьи. Но давайте все признаем, что они прилагают больше усилий, которых никто, увы, не видит. Все эти задачи должны быть разделены между обоими родителями, и другие люди тоже должны ценить этот невидимый, но очень важный труд.