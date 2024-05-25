4 невидимых домашних дела, которые отнимают у женщин время и силы

Накормить семью вкусно и разнообразно — тот еще квест, особенно если у вас несколько детей с разными вкусами. Придумать сбалансированные варианты, которые понравятся всем, непросто. А готовить каждому в отдельности — дорого и утомительно. К тому же редкий ребенок предпочтет брокколи хот-догу или бургеру, так что за столом предстоит еще и бой за то, чтобы он все же поел, а не превратил прием пищи в ад. Спланировать меню, чтобы не разбазаривать продукты, — это тоже время.