Вафельное или махровое: какое полотенце лучше для ванной, объясняет косметолог

Можно обратиться к опыту азиаток: там от полотенец для умывания давно отказались, чтобы не разводить прыщи и раздражение.

Безопасным для кожи полотенце бывает только в первое использование, затем его следует стирать. Ни в коем случае нельзя пользоваться чужим полотенцем: иначе есть риск заразиться различными кожными заболеваниями, например, демодекозом. Этот микроклещ поражает кожу на лице и веках, и от него сложно избавиться, а количество воспалений на коже благодаря ему сильно увеличится.

Если кожа склонна к акне, махровая ткань перенесет инфекцию с прыщиков на другие участки кожи, увеличивая зону распространения воспаления.

Для обладателей жирной кожи тканевые полотенца тоже не подойдут. Если растирать им лицо, можно удалить с кожи защитный слой, который обеспечивает нормальное функционирование и предохраняет ее от повреждений. Это может вызвать повышенное выделение кожного сала, так как организм пытается восстановить защитный барьер.