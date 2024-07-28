Вафельное или махровое: какое полотенце лучше для ванной, объясняет косметолог

Для своего дома и семьи хочется выбирать самое лучшее. Ведь даже совсем незначительные на первый взгляд мелочи могут влиять на качество жизни — и на здоровье в том числе.
На что нужно обратить внимание при выборе полотенец? Почему большинство популярных моделей могут стать причиной акне и раздражения? На эти вопросы отвечает косметолог Мадина Мехтиханова.
Косметолог-эстетист сети клиник ЦИДК, амбассадор платформы по бронированию в клиники эстетической медицины FILLLIN
Для лица — никакой ткани
В домашнем уходе желательно отказаться от использования тканевого полотенца для лица.
Влажная кожа легко повреждается — и обычная ткань легко может создать потертости и микротрещинки. А уже через них в эпидермис легко могут проникнуть болезнетворные микроорганизмы, которые легко могут вызвать воспаление.
Кроме того, бактерии прекрасно могут размножаться во влажном ворсе полотенца — и при повторном использовании вы можете перенести их на лицо.
Можно обратиться к опыту азиаток: там от полотенец для умывания давно отказались, чтобы не разводить прыщи и раздражение.
Безопасным для кожи полотенце бывает только в первое использование, затем его следует стирать. Ни в коем случае нельзя пользоваться чужим полотенцем: иначе есть риск заразиться различными кожными заболеваниями, например, демодекозом. Этот микроклещ поражает кожу на лице и веках, и от него сложно избавиться, а количество воспалений на коже благодаря ему сильно увеличится.
Если кожа склонна к акне, махровая ткань перенесет инфекцию с прыщиков на другие участки кожи, увеличивая зону распространения воспаления.
Для обладателей жирной кожи тканевые полотенца тоже не подойдут. Если растирать им лицо, можно удалить с кожи защитный слой, который обеспечивает нормальное функционирование и предохраняет ее от повреждений. Это может вызвать повышенное выделение кожного сала, так как организм пытается восстановить защитный барьер.
Бережно и нежно
Чем же вытирать кожу лица, чтобы не навредить ей? Для этих целей хорошо подходят одноразовые бумажные полотенца. Но ни в коем случае кожу нельзя тереть ими, а только промокать. Она должна оставаться слегка влажной. Затем рекомендуется нанести увлажняющее средство.
Подсушить кожу можно также при помощи стерильных ватных тампонов. Их прокатывают по лицу, собирая влагу. Перед процедурой руки рекомендуется тщательно помыть с мылом.
Можно воспользоваться методом корейских бьюти-блогеров. После умывания кожу они мягко поглаживают и похлопывают по массажным линиям, убирая тем самым лишнюю влагу и стимулируя кровообращение. Это помогает придать коже тонус и сделать ее более увлажненной.
Альтернативные варианты
Если вам не хочется отказываться от тканевых полотенец, лучше остановить свой выбор на моделях из микрофибры. Такое полотенце будет более мягким, сможет хорошо впитывать воду и не повреждать кожу.
Однако и в этом случае необходимо при умывании крайне аккуратно промокнуть лицо и не забывать регулярно отправлять полотенце в стирку. Соблюдение элементарных правил гигиены поможет защитить домашних от таких заболеваний, как конъюнктивит, герпес и акне.
От махровых и вафельных полотенец лучше отказаться. Они очень сушат и раздражают кожу.