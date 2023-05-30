Университет Лобачевского развеял популярный миф о влиянии кофе на человека

Многие уверены, что лучший способ быть бодрым в течение всего дня — начать его с чашечки ароматного кофе. А вот тем, кто испытывает проблемы с засыпанием, нередко рекомендуют от этого напитка отказаться.
Однако в рамках
Авторы масштабного исследования оценивали динамику сонливости у жителей России. В исследовании приняли участие более 200 человек в возрасте от 25 до 72 лет. Состояние в моменте времени они оценивали по Каролинской и Стэндфордской шкалам сонливости. Результаты эксперимента, по задумке ученых, должны стать базой для создания автоматического детектора сонливости по ритму сердца для контроля состояния автомобилистов, машинистов, пилотов.
Киберпсихологи прибавили к традиционным шкалам сонливости дополнительные параметры: пол, возраст, рост, вес, наличие хронических болезней и проблем со сном, привычку пить кофе, водительский стаж, курение, время, когда человек просыпается и когда засыпает.
Обычно этот эксперимент проводят в лаборатории, однако в этот раз нижегородские ученые решили исследовать сонливость в естественных условиях. Для этого они создали виртуальную среду для дистанционной оценки состояния человека. Все участники получили датчики сердечного ритма и в онлайн-сервисе давали оценку своему состоянию с 20 часов до момента засыпания. Проснувшись в 6 часов утра, они передавали информацию о сонливости.
Сонливость у участников эксперимента росла от вечера к ночи, то есть с 20 до 22 часов. Ее пик приходился ко времени пробуждения — 6 часам утра. Также авторы исследования выяснили: одна чашка крепкого кофе в день не мешает сну. Более того, у заядлых кофеманов, наоборот, вечером была зафиксирована более выраженная сонливость по сравнению с теми, кто кофе совсем не пьет. Однако разовое употребление напитка даже в больших дозах на динамике сонливости никак не сказывалось.
А подробнее о том, когда стоит пить кофе, чтобы он хотя бы на некоторое время вас взбодрил, читайте ЗДЕСЬ.