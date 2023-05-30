Университет Лобачевского развеял популярный миф о влиянии кофе на человека

Сонливость у участников эксперимента росла от вечера к ночи, то есть с 20 до 22 часов. Ее пик приходился ко времени пробуждения — 6 часам утра. Также авторы исследования выяснили: одна чашка крепкого кофе в день не мешает сну. Более того, у заядлых кофеманов, наоборот, вечером была зафиксирована более выраженная сонливость по сравнению с теми, кто кофе совсем не пьет. Однако разовое употребление напитка даже в больших дозах на динамике сонливости никак не сказывалось.