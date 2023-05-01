Британские ученые научили искусственный интеллект эффективно выявлять рак

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от рака умирает около 10 миллионов человек. Во многих случаях болезнь можно вылечить, если ее обнаружить на ранней стадии и быстро начать лечение. Возможно, уже скоро в этом медикам поможет искусственный интеллект (ИИ).
Новое в медицине
Эксперты фонда Royal Marsden NHS, Института исследования рака в Лондоне и Имперского колледжа Лондона уже создали искусственный интеллект, который может определить, являются ли аномальные новообразования, обнаруженные на КТ, злокачественными.
ИИ создан на основе данных исследований компьютерной томографии около 500 пациентов с новообразованиями в легких. ИИ определяет, является ли это аномальное образование злокачественным. Во время тестирования модель показала себя как близкую к идеальной.
«Согласно полученным данным, наша модель, по-видимому, точно идентифицирует раковые узелки в легких», — сказал профессор Бенджамин Хантер, один из авторов исследования.
Согласно исследованию, алгоритм работает более эффективно и действенно, чем существующие методы. Результаты были опубликованы в журнале eBioMedicine журнала Lancet,
По словам британских хирургов, в будущем это поможет выявлять рак на ранней стадии.
«Мы надеемся, что в будущем это потенциально сделает лечение рака более успешным за счет выявления пациентов с высоким риском», — заявил Хантер.
Рак легкого — факты
Рак легкого — один из частых онкодиагнозов, особенно у мужчин. В 15-20% встречается мелкоклеточный рак легкого (МРЛ), до 80% всех случаев — немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ).
Рак легкого очень быстро прогрессирует. Основная проблема — бессимптомное течение на ранних стадиях, что связано с особой структурой легких.
В большинстве случаев опухоль в легких — случайная находка во время профосмотров или диспансеризации.
У женщин рак легкого чаще связан с генетическими поломками, у мужчин — с накопленными за счет многих лет курения спорадическими (спонтанными) мутациями.
Рак легкого — это не только болезнь курильщиков. Безусловно, курение является основным, но не единственным фактором риска.
Немалая доля случаев рака легкого обусловлена генетическими поломками, которые могут спровоцировать заболевание у людей любого возраста и пола.
Ранее онколог НМИЦ Блохина описала типичного пациента с раком легкого. По словам Ксении Саранцевой, это мужчина в возрасте 65 лет, который имеет длительный стаж курения (10 лет и более), или женщина старше 50 лет, причем некурящая.