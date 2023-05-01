Британские ученые научили искусственный интеллект эффективно выявлять рак

Рак легкого — один из частых онкодиагнозов, особенно у мужчин. В 15-20% встречается мелкоклеточный рак легкого (МРЛ), до 80% всех случаев — немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ).

Рак легкого очень быстро прогрессирует. Основная проблема — бессимптомное течение на ранних стадиях, что связано с особой структурой легких.

В большинстве случаев опухоль в легких — случайная находка во время профосмотров или диспансеризации.

У женщин рак легкого чаще связан с генетическими поломками, у мужчин — с накопленными за счет многих лет курения спорадическими (спонтанными) мутациями.

Рак легкого — это не только болезнь курильщиков. Безусловно, курение является основным, но не единственным фактором риска.