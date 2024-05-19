Уникальный случай: 7-летний мальчик проглотил карандаш и не почувствовал этого

Вообще инородные предметы нередко выходят из организма естественным путем, без вмешательств, — так происходит примерно в 80% случаев. Однако в случае непальского мальчика ситуация была не совсем обычной: карандаш был длинным и острым. Как правило, такие предметы с трудом покидают тело.

Кроме того, ситуация осложнялась еще и материалом, из которого был сделан карандаш. Деревянные предметы нередко невозможно распознать с помощью рентгена.