Уникальный случай: 7-летний мальчик проглотил карандаш и не почувствовал этого

Родители нередко боятся, что их ребенок случайно проглотит мелкую игрушку или любой другой предмет. И не зря, даже маленькая деталь от конструктора может наделать много бед. Обычно избавляться от инородного предмета приходится с помощью операций. А если малыш умудрится проглотить батарейку, дело может дойти до ожога внутренних органов.
Однако изредка подобные истории заканчиваются хорошо даже без вмешательства врачей. Так случилось с 7-летним мальчиком из Непала. Он случайно проглотил острый 10-сантиментровый карандаш, но в результате его здоровье никак не пострадало.
Об уникальном случае
Детали истории
Нет никаких данных о том, при каких обстоятельствах ребенок проглотил карандаш. Однако за помощью к врачам его родители обратились лишь через 4 часа.
Рентгеновское сканирование груди и живота мальчика показало, что карандаш застрял в желудке. Удивительно, но маленький пациент чувствовал себя неплохо: он был активным и не переставал играть.
Вообще инородные предметы нередко выходят из организма естественным путем, без вмешательств, — так происходит примерно в 80% случаев. Однако в случае непальского мальчика ситуация была не совсем обычной: карандаш был длинным и острым. Как правило, такие предметы с трудом покидают тело.
Кроме того, ситуация осложнялась еще и материалом, из которого был сделан карандаш. Деревянные предметы нередко невозможно распознать с помощью рентгена.
После первого обследования мальчика продержали под наблюдением восемь часов, посоветовали пить много жидкости и разрешили съесть только банан. Второе сканирование показало, что карандаш находится возле илеоцекального соединения — мышечного клапана, который разделяет тонкую и толстую кишку.
Через восемь часов врачи планировали сделать еще один рентген, однако мама мальчика сказала, что карандаш покинул тело вместе с фекалиями. Причем карандаш вышел единым куском, он не сломался и не раскрошился.
Третье обследование подтвердило: карандаш действительно исчез. Уже на следующий день мальчика выписали, и никакой дополнительной медицинской помощи ему не понадобилось.
Кстати
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