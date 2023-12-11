Проглотил и не заметил: у мужчины из пищевода достали металлическую сетку

Это произошло в США. Мужчина пришел на плановое обследование толстой кишки — колоноскопию. Медики были крайне обескуражены во время процедуры: в органе 63-летнего пациента оказалась живая муха. Мужчина был удивлен не меньше, он понятия не имел, как насекомое туда попало. Отмечалось, что до случайной находки у него не было никаких жалоб и дискомфорта в животе. Какие предположения сделали медики насчет таинственного проникновения, читайте ЗДЕСЬ.