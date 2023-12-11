Проглотил и не заметил: у мужчины из пищевода достали металлическую сетку

К врачам Видновской больницы в Подмосковье поступил 37-летний мужчина: он жаловался на кашель, трудности с дыханием и ощущение инородного предмета в горле. Обследование показало, что в его пищеводе находится металлическая сетка. И не маленькая — диаметром почти два сантиметра. Как рассказали в минздраве региона, мужчина не смог объяснить, как она там оказалась.
По словам врачей, сетка прошла глубоко вниз по пищеводу и при извлечении могла поранить стенки органа. Поэтому медики решили действовать с помощью щипцов для биопсии — инструмента, который используется для забора биологического материала. Извлечение сетки проводили под местной анестезией, операция длилась всего полчаса.
«Наиболее опасное осложнение инородных тел в пищеводе — перфорация. Это сквозное повреждение, при котором нарушается целостность всех слоев стенки пищевода. Однако в данном случае благодаря оперативному обращению за медицинской помощью этого удалось избежать», —
Сейчас с мужчиной все хорошо, он уже дома. А медики напоминают, что в случае попадания инородного тела лучше как можно быстрее обратиться за медпомощью.
Необычный случай
Это произошло в США. Мужчина пришел на плановое обследование толстой кишки — колоноскопию. Медики были крайне обескуражены во время процедуры: в органе 63-летнего пациента оказалась живая муха. Мужчина был удивлен не меньше, он понятия не имел, как насекомое туда попало. Отмечалось, что до случайной находки у него не было никаких жалоб и дискомфорта в животе. Какие предположения сделали медики насчет таинственного проникновения, читайте ЗДЕСЬ.
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