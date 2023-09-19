В США женщина проглотила во сне наушник и узнала, как звучит ее желудок изнутри

Когда женщина объяснила всю ситуацию врачам, то они были крайне удивлены. Более того, еще больше их поразил тот факт, что наушник в желудке женщины продолжал работать! Женщина подключила гарнитуру, и связь установилась без проблем — можно даже было понять, что происходит в желудке. Было слышно умеренное урчание и даже приглушенный смех Мо.