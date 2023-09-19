В США женщина проглотила во сне наушник и узнала, как звучит ее желудок изнутри

Мо Кеннеди любит перед сном посмотреть милые ролики в Интернете или послушать музыку. Чтобы не тревожить домочадцев, женщина делает это в беспроводных наушниках. Она нередко в них засыпает. В одну из ночей эта привычка привела к весьма неожиданным последствиям.
Так, Мо вдруг неожиданно проснулась посреди ночи. Она начала искать наушники, но на подушке был лишь один из них. Обыскав всю постель, женщина вдруг поняла, что ощущает странный дискомфорт. Тогда Мо с ужасом осознала, что случайно проглотила наушник во время сна.
Сначала женщина пыталась избавиться от него естественным путем, специально вызывая рвоту. Но ничего не вышло. Тогда пострадавшая поехала в больницу.
«Если вы когда-нибудь теряли наушник во сне и задавались вопросом, где его искать… Может быть, стоит проверить свой желудок, потому что, возможно, вы съели его, как я», —
Как звучит желудок
Когда женщина объяснила всю ситуацию врачам, то они были крайне удивлены. Более того, еще больше их поразил тот факт, что наушник в желудке женщины продолжал работать! Женщина подключила гарнитуру, и связь установилась без проблем — можно даже было понять, что происходит в желудке. Было слышно умеренное урчание и даже приглушенный смех Мо.
Медики отправили пострадавшую на КТ. Обследование показало, что наушник быстро переместился глубже в желудок Кеннеди и застрял в опасном положении. Врачи опасались, что инородное тело может спровоцировать воспаление или другие осложнения.
Мо провели экстренную эндоскопию. Наушник благополучно достали. Женщина чувствует себя хорошо, уже через несколько минут после вмешательства она лежала на кровати, держа в руках чашку, на которой располагался ее наушник.
«Я просто счастлива, что все закончилось так хорошо. Медицинский персонал сделал все быстро, я благодарна им за хорошее отношение и позитивный настрой», — говорит Мо.
Оказалось, что наушник работал и после извлечения, хотя провел в желудке минимум 9 часов. Будет Мо и дальше пользоваться этой парой или оставит в качестве сувенира — неизвестно.
Проглотила кусок стекла
В Сургутской городской клинической больнице пациентку с болью в животе, которая мучила ее три дня, срочно отправили на операционный стол. Это спасло жизнь женщине, которая даже не подозревала, в какой опасности находится. Оказалось, что она проглотила кусок стекла. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.