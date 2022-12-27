— Батарейки в желудке тоже могут угрожать химическими ожогами, но при такой локализации агрессивность чуть поменьше. Дело в том, что в желудке она «болтается», поэтому нет такого сильного воздействия на одну точку слизистой. К тому же стенка желудка толще, чем у пищевода, — он более устойчив, — объяснила Лидия Лопатина.

В целом же риск смертельного исхода от проглоченной батарейки зависит от нескольких факторов — где она «застряла», как долго пробыла внутри и как быстро была оказана медпомощь.

Как рассказала Лидия Лопатина, «ассортимент» проглоченных предметов в новогодние праздники мало отличается от обычных дней. Дети, как правило, глотают монеты, батарейки, любые игрушки, брелоки. А к Новому году добавляются еще праздничные атрибуты — мишура, детали елочных шаров, гирлянд.

Как понять, что ребенок что-то проглотил

Доктор назвала 5 возможных признаков:

он может сам признаться; ребенок становится беспокойным; появляются позывы на рвоту; выраженное слюнотечение; он отказывается от пищи, особенно твердой, и даже от любимых продуктов и конфет.

Другие случаи

О случаях с проглоченными батарейками у маленьких детей врачи сообщают регулярно.

Так, в прошлом году накануне Нового года врачи Подмосковья спасли двухлетнюю девочку, у которой круглая батарейка застряла в пищеводе. Ребенок не мог нормально дышать, у нее обильно выделялась слюна. Родители сперва пытались сами извлечь инородный предмет, но когда ничего не вышло, вызвали скорую. По словам врачей, из-за того, что батарейка долго пробыла внутри ЖКТ, у девочки развился некроз стенки пищевода.

Летом 2022-го в клинику Педиатрического университета привезли годовалого малыша из Новгорода. Он проглотил плоскую батарейку, причем родители не сразу поняли, в чем дело. У ребенка поднялась температура, он отказывался от еды и воды, его рвало. Врачи достали батарейку, но та успела сильно навредить малышу — всего за 6 часов она буквально вросла в живые ткани и вызвала электрохимический ожог. Как объясняли врачи, при разрушении и разгерметизации батарейки во влажной среде ЖКТ в окружающие ткани выделяется более 40 опасных химических элементов.

Совсем недавно, в декабре 2022-го, врачи того же Педиатрического университета помогли двухгодовалой девочке из Мурманска. Ребенок проглотил батарейку еще в сентябре — хорошо, родители быстро спохватились и поспешили обратиться в местную больницу. Саму батарейку удалили, однако возникли серьезные осложнения — за считаные часы инородное тело разъело трахею и пищевод. В итоге девочку доставили уже в Петербург, в СПбГПМУ. Потребовалась сложная операция, чтобы восстановить правильную работу органов.