Впереди Новый год, а значит дети получат много подарков от Деда Мороза. И если это не сладкое и не мягкая игрушка, как правило, в большинстве из них полно мелких деталей. Поэтому врачи не устают напоминать родителям не давать маленьким детям и тем более не оставлять их наедине с такими развлечениями. Особую опасность для малышей представляют батарейки и магниты.
Очередная трагедия на этот раз произошла в Петербурге — скончалась годовалая малышка, проглотившая батарейку. Ребенка доставили в тяжелом состоянии в Детскую больницу №5 в начале декабря, а 26-го девочка умерла. Как
В пищеводе опаснее, чем в желудке
Как рассказали «Доктору Питеру» в ДГКБ №5 им. Филатова, ежегодно в этот стационар доставляют около 350 маленьких пациентов с инородными предметами внутри, из них с проглоченными батарейками — около 50 детей. «Лишнее» врачи находят с помощью рентгенограммы органов грудной клетки и брюшной полости.
По словам Лидии Лопатиной, заведующей отделением эндоскопии детской больницы на Бухарестской, самую большую опасность для здоровья ребенка представляют батарейки, застрявшие в пищеводе. Именно они приводят к тяжелым осложнениям и в разы повышают риск летального исхода. В списке тяжелых последствий такой травмы — перфорация стенки пищевода, попросту говоря, «дырка». Также из-за плотного прилегания пищевода к грудной клетке с крупными сосудами возможны повреждения сосудов, кровотечения, медиастиниты (воспаление в грудной клетке), что тоже чревато трагическим финалом.
С батарейками, дошедшими до желудка, уже немного полегче.
Врач-эндоскопист, заведующая отделением эндоскопии Детской городской клинической больницы №5 им. Филатова
— Батарейки в желудке тоже могут угрожать химическими ожогами, но при такой локализации агрессивность чуть поменьше. Дело в том, что в желудке она «болтается», поэтому нет такого сильного воздействия на одну точку слизистой. К тому же стенка желудка толще, чем у пищевода, — он более устойчив, — объяснила Лидия Лопатина.
В целом же риск смертельного исхода от проглоченной батарейки зависит от нескольких факторов — где она «застряла», как долго пробыла внутри и как быстро была оказана медпомощь.
Как рассказала Лидия Лопатина, «ассортимент» проглоченных предметов в новогодние праздники мало отличается от обычных дней. Дети, как правило, глотают монеты, батарейки, любые игрушки, брелоки. А к Новому году добавляются еще праздничные атрибуты — мишура, детали елочных шаров, гирлянд.
Как понять, что ребенок что-то проглотил
Доктор назвала 5 возможных признаков:
он может сам признаться;
ребенок становится беспокойным;
появляются позывы на рвоту;
выраженное слюнотечение;
он отказывается от пищи, особенно твердой, и даже от любимых продуктов и конфет.
Другие случаи
О случаях с проглоченными батарейками у маленьких детей врачи сообщают регулярно.
Так, в прошлом году накануне Нового года врачи Подмосковья спасли двухлетнюю девочку, у которой круглая батарейка застряла в пищеводе. Ребенок не мог нормально дышать, у нее обильно выделялась слюна. Родители сперва пытались сами извлечь инородный предмет, но когда ничего не вышло, вызвали скорую. По словам врачей, из-за того, что батарейка долго пробыла внутри ЖКТ, у девочки развился некроз стенки пищевода.
Летом 2022-го в клинику Педиатрического университета привезли годовалого малыша из Новгорода. Он проглотил плоскую батарейку, причем родители не сразу поняли, в чем дело. У ребенка поднялась температура, он отказывался от еды и воды, его рвало. Врачи достали батарейку, но та успела сильно навредить малышу — всего за 6 часов она буквально вросла в живые ткани и вызвала электрохимический ожог. Как объясняли врачи, при разрушении и разгерметизации батарейки во влажной среде ЖКТ в окружающие ткани выделяется более 40 опасных химических элементов.
Совсем недавно, в декабре 2022-го, врачи того же Педиатрического университета помогли двухгодовалой девочке из Мурманска. Ребенок проглотил батарейку еще в сентябре — хорошо, родители быстро спохватились и поспешили обратиться в местную больницу. Саму батарейку удалили, однако возникли серьезные осложнения — за считаные часы инородное тело разъело трахею и пищевод. В итоге девочку доставили уже в Петербург, в СПбГПМУ. Потребовалась сложная операция, чтобы восстановить правильную работу органов.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что чаще всего с проглоченными деталями в больницу попадают дети до 3-х лет. У петербургских врачей существует даже свой «рейтинг» часто встречающихся предметов. На первом месте — различные монеты, но они чаще всего выходят наружу сами и не представляют большой опасности. Несколько лет назад в России была буквально эпидемия среди малолетних — дети повально глотали магниты из конструкторов, они соединялись в кишечнике и вызывали некроз тканей.