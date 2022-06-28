Ученые вычислили разницу в продолжительности жизни политиков и их избирателей

Обычно, когда ученые сравнивают элиту со всем остальным населением, речь идет о доходах. Считается, что социально-экономические показатели влияют, в том числе и на продолжительность жизни. Так ли это, решили проверить сотрудники Исследовательского центра экономики и здравоохранения при Оксфордском университете в Великобритании и Мельбурнского университета в Австралии. И их работа, опубликованная в European Journal of Epidemiology, стала на сегодня крупнейшим исследованием по теме.

Ученые сравнили показатели смертности политиков и обычных граждан в 11 развитых странах: Австралии, Австрии, Канады, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Новой Зеландии, Швейцарии, Великобритании и США.

«За политиками мы следили с даты первых выборов и до смерти или до последнего доступного года с данными», — уточняют исследователи.