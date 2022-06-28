Ученые вычислили разницу в продолжительности жизни политиков и их избирателей

Обычно, когда ученые сравнивают элиту со всем остальным населением, речь идет о доходах. Считается, что социально-экономические показатели влияют, в том числе и на продолжительность жизни. Так ли это, решили проверить сотрудники Исследовательского центра экономики и здравоохранения при Оксфордском университете в Великобритании и Мельбурнского университета в Австралии. И их работа,
Ученые сравнили показатели смертности политиков и обычных граждан в 11 развитых странах: Австралии, Австрии, Канады, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Новой Зеландии, Швейцарии, Великобритании и США.
«За политиками мы следили с даты первых выборов и до смерти или до последнего доступного года с данными», — уточняют исследователи.
Период исследования тоже охватили огромный. Например, для Франции это были два века — с 1816 по 2016 года. Для Германии с 1949 по 2017-й. При этом средний возраст политиков на момент выборов составлял 43-47 лет, а женщин среди них было от 3 до 21%.
Работа оказалась трудоемкой: нужно было собрать все данные, проверить полные сведения по случайной выборке, сопоставить информацию со средней продолжительностью жизни в стране в тот или иной период. И вот, какие устойчивые закономерности обнаружили пришли ученые.
«Нынешние политики имеют более низкий уровень смертности — как в относительном, так и в абсолютном выражении, — чем население в целом»
Как пояснили ученые, различия были всегда. Но если во конце XIX — начале XX веков они еще были не так явно выражены, то ко во второй половине XX века разрыв во всех странах резко увеличился. Так, например, у жителя Новой Зеландии риск умереть в течение следующего года в 1,2 раза выше, чем у политика из этой страны — того же возраста и пола.
«Максимальный разрыв в ожидаемой продолжительности жизни колебался от 4,4 года в Нидерландах до 7,8 года в США», — пишут исследователи.
Что интересно: разрыв в продолжительности жизни появился раньше, чем финансовое неравенство. Он стал немного сокращаться за несколько лет до пандемии, но сейчас снова увеличился.
Ученые назвали несколько причин, почему такое может быть. Они считают, что это связано с образом жизни, а также волнами различных заболеваний. так, к снижению продолжительности жизни на 10 лет привело курение.
«8 из 10 президентов США, которые курили табак, умерли между 1850 и 1950 годами, — пишут исследователи. — Некоторые из них от болезней, связанных с курением, например, от рака горла».
Во второй половине XX века появились сообщения о вреде табака и многие политики подали пример, бросив курить.
«Если уровень курения среди политиков падал быстрее, чем среди населения в целом, это может частично объяснить появление разрыва в ожидаемой продолжительности жизни во многих странах после 1950 года», — отметили исследователи.
Вторая причина — низкий уровень медицины, в частности, методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Многие из власть имущих
При этом роль инфекционных болезней сейчас не так важна. С одной стороны, политики действительно имеют больше шансов заразиться, так как чаще общаются с людьми. С другой — у них в первую очередь появляется доступ к вакцинам и новым лекарствам.
«Лечение Дональда Трампа от коронавируса по некоторым оценкам обошлось в более, чем полмиллиона долларов США», — говорят ученые.
Некоторую роль уровня дохода в продолжительности жизни политиков исследователи признают. А вот влияет ли на это сама должность — пока неизвестно, данных пока маловато, хотя в среднем победители выборов, как оказалось, живут примерно на год дольше своих прямых конкурентов. Этот момент исследователи планируют изучить подробнее.