Как по длине одного пальца определить, сколько вы проживете

Длина одного из ваших пальцев может подсказать, долго ли вы проживете. К такому выводу пришли ученые из МГУ, а также Университета Бен-Гуриона и Тель-Авивского Университета.

Что сделали исследователи? Они сравнили длину пальцев представителей нескольких наций. Азербайджанцы и грузины представляли долгожителей, русские — нацию, чей средний возраст не стремится к бесконечности. Кроме того, в исследовании участвовали абхазы, среди которых сравнивали между собой долгожителей и обычных людей.

В итоге всех участников эксперимента разделили на 3 типа людей: у первых указательный палец был длиннее безымянного, у вторых — равен ему, а у третьих — короче.