Как по длине одного пальца определить, сколько вы проживете

Длина одного из ваших пальцев может подсказать, долго ли вы проживете. К такому выводу
Что сделали исследователи? Они сравнили длину пальцев представителей нескольких наций. Азербайджанцы и грузины представляли долгожителей, русские — нацию, чей средний возраст не стремится к бесконечности. Кроме того, в исследовании участвовали абхазы, среди которых сравнивали между собой долгожителей и обычных людей.
В итоге всех участников эксперимента разделили на 3 типа людей: у первых указательный палец был длиннее безымянного, у вторых — равен ему, а у третьих — короче.
Оказалось, что среди популяций долгожителей больше всего распространен третий тип: безымянный палец длиннее указательного. При этом людей, у которых указательный длиннее, среди долгожителей практически не было.
Как пояснили исследователи, статистика была примерно равной как среди мужчин, так и у женщин. При этом такая же разница наблюдалась и в «абхазской» выборке: то есть от национальной принадлежности статистика тоже не зависит.
Кстати, результаты этого исследования подтверждают выводы, которые были сделаны ранее. Тогда ученые соотнесли длину пальцев первого типа (указательный длиннее безымянного) с развитием некоторых серьезных заболеваний.
«Это может быть одним из наиболее правдоподобных объяснений наших результатов», — резюмировали исследователи.
Кстати, соотношение длины указательного и безымянного пальцев, так называемый пальцевый индекс, — это теория, основанная на соотношении в организме человека эстрогенов и андрогенов. Считается, что указательный палец длиннее безымянного у женщин, наоборот — у мужчин. Правда, в таком случае статистика против ученых: женщин-долгожителей в мире намного больше, чем мужчин.
Больше тестов!
Пальцевый тест — не единственный, по которому можно попытаться предсказать, сколько вы проживете. Еще один — тест под названием «Сядь — встань». Это упражнение — индикатор состояния сердечно-сосудистой системы. Делать его надо так: встать ровно, затем сесть на пол в положение, скрестив ноги, а потом встать, не пользуясь помощью рук. Опираться ни на что нельзя.
Получилось? Вы — молодец и герой, проживете еще долго. Чем неуверенней сделано упражнение, тем выше риск скорой смерти.
Третий тест — «Фламинго». Он тоже связан с чувством равновесия. Нужно встать прямо, стопу одной ноги поставить на икру другой и замереть в таком положении. Ваша задача — простоять не меньше десяти секунд. Если удалось, это значит, что у вас впереди еще долгая и, вероятно, счастливая жизнь. Если нет — нужно заняться своим здоровьем, иначе есть риск, что вы умрете в ближайшее десятилетие.
Между тем, ученые выяснили, сколько всего лет может прожить человек. «Срок годности» человеческого тела, как оказалось, рассчитан на 12-150 лет. Хотели бы прожить столько?
- Конечно! Жизнь - это крутая и интересная штука!%
- Сколько на роду положено - столько и проживу%
- Неважно, сколько лет удастся прожить - вопрос, как ты их проживешь. Главное, чтобы было, что вспомнить!%
- Нет, не хотел бы. Старость - это грустно и больно%