Ученые Университета Пердью выяснили, что у собак хозяев-курильщиков в 6 раз повышен риск рака

И у людей, и у животных на вероятность развития рака влияет совокупность разных факторов. Это может быть как и генетика, так и факторы, связанные с влияниями канцерогенов.

У некоторых пород собак риск онкологических болезней может быть особенно высок. Например, у шотландских терьеров в 20 раз больше вероятность развития рака мочевого пузыря. Причем чаще всего у них наблюдается инвазивная форма рака высокой степени злокачественности, быстро приводящая к смерти животного.