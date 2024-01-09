Ученые Университета Пердью выяснили, что у собак хозяев-курильщиков в 6 раз повышен риск рака

Курение определенно ни одного человека в мире здоровее не сделало. Как гласит известная поговорка, капля никотина убивает даже лошадь.
К сожалению, для собак сигаретный дым тоже крайне опасен. Последние исследования американских ученых доказывают: вредная привычка хозяина может серьезно навредить здоровью любимца. Выяснилось, что у собак, которые регулярно подвергаются воздействию сигаретного дыма, значительно увеличивается риск развития рака. Исследование на эту тему опубликовано в издании The Veterinary Journal.
И у людей, и у животных на вероятность развития рака влияет совокупность разных факторов. Это может быть как и генетика, так и факторы, связанные с влияниями канцерогенов.
У некоторых пород собак риск онкологических болезней может быть особенно высок. Например, у шотландских терьеров в 20 раз больше вероятность развития рака мочевого пузыря. Причем чаще всего у них наблюдается инвазивная форма рака высокой степени злокачественности, быстро приводящая к смерти животного.
Ученые Университета Пердью вместе с ветеринарами решили уточнить факторы, которые повышают риск развития рака у шотландских терьеров старше шести лет.
Авторы исследования три года проводили скрининги 120 собак и следили за тем, не появятся ли у них признаки онкологических заболеваний. Кроме того, специалисты собирали информацию у хозяев собак, чтобы определить, как на самочувствие животных влияют другие факторы: место проживания, уровень повседневной активности, питание и качество воды. Однако акцент ученые сделали именно на сигаретный дым, так как есть данные о влиянии курения на повышенный риск рака мочевого пузыря у людей.
За время наблюдений у 32 терьеров из 120 нашли уротелиальную карциному. Оказалось, что развитие заболевания было достоверно связано с собаками, жившими в семье с курильщиками или подвергавшимися воздействию вторичного табачного дыма.
Не все питомцы курящих людей заболели раком, и, наоборот, не все заболевшие собаки подвергались влиянию табачного дыма. Однако анализ показал: дым от сигарет сильнее других факторов повышал риск уротелиальной карциномы — в 6 раз. Среди других значимых факторов авторы эксперимента выделили проживание рядом с большими городами, а также перенесенные инфекции мочевыводящих путей.
Как отмечают исследователи, результаты их работы применимы и к собакам других пород, а также и к людям. Ведь наши питомцы живут рядом с нами, дышат тем же воздухом, а в некоторых случаях еще и регулярно едят ту же еду.
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