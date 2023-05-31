Курить с закрытыми глазами и еще 5 нестандартных способов быстрее отказаться от сигарет

Зависимость внутри вас, но она не вы. Она хочет вреда для вашего здоровья. А вы, наоборот, пользы. И каждый раз, когда появится ощущение, которое вы называли ранее «хочу курить», напомните себе, что это не ваше желание . Это ощущение — аналог наркотической ломки, тяги к табаку, но вы сами хотите того, что написано в правой половине вашего листа.