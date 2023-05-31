Курить с закрытыми глазами и еще 5 нестандартных способов быстрее отказаться от сигарет

Накануне Всемирного дня отказа от курения, который отмечается 31 мая, заведующий лаборатории «Психология здоровья» НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, ведущий телеканала «Доктор» Михаил Хорс рассказал, как легче, быстрее и безопаснее бросить эту вредную привычку.
Вот какие 6 советов он дал курильщикам.
Психолог, заведующий лаборатории «Психология здоровья» НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, ведущий телеканала «Доктор», кандидат психологических наукЛичный сайт
1. Признайте, что никотин — наркотическое вещество, которое вызывает зависимость
Отказ от курения — это борьба с болезненной зависимостью, а не с самим собой. Себя победить невозможно, ведь побеждая себя, проигрываешь сам. Но бороться и побеждать зависимость — гораздо проще.
Для этого разделите лист бумаги пополам на два столбца, слева напишите «Цели зависимости», а справа — «Мои цели». Они будут противоположными. Например:
слева — «чтобы я вонял», справа — «пахнуть хорошо»;
слева — «одышка», справа — «легкое дыхание;
слева — «болезни», справа — «активное долголетие».
Зависимость внутри вас, но она не вы. Она хочет вреда для вашего здоровья. А вы, наоборот, пользы. И каждый раз, когда появится ощущение, которое вы называли ранее «хочу курить», напомните себе, что это не ваше желание. Это ощущение — аналог наркотической ломки, тяги к табаку, но вы сами хотите того, что написано в правой половине вашего листа.
2. Перепрограммируйте свою психику
Необходимо сделать так, чтобы курение и сигареты перешли из статуса «норма» в статус «опасность».
Для этого нужно убрать из своей речи слова: курение, сигареты, курильщик, окурок, прикурить, курилка. Начинайте говорить осознанно, заменяя слова:
«курение» на «отравление ядом»;
«сигареты» на «табачная соска, вонючка, отрава»;
«курильщик» на «самоубийца» и т.д.
3. Измените способ курения
Обычно вы курите по привычке, на автомате, совмещая курение с любыми другими делами и мыслями. Чтобы бросить курить, необходимо сначала начать курить осознанно, то есть сосредоточиться на самом процессе:
считайте количество затяжек;
прислушивайтесь к вкусовым ощущениям;
курите с закрытыми глазами и непривычной рукой/пальцами.
Все это приведет к значительному сокращению количества сигарет в сутки, а потом и к полному отказу.
4. Читайте книги и смотрите фильмы о вреде курения
Разберитесь в механизмах привыкания и формирования зависимости. Осознайте, что сигареты не снимают стресс в повседневной жизни, как вам кажется.
Наоборот, попадая в ваш организм, никотин меняет биохимию — создает биологическую потребность в себе самом. А вы снимаете эту потребность (ломку) на время следующей дозой никотина и так ходите все время по кругу. Внешние же события никак не зависят от курения.
5. Перестаньте надеяться, что сможете бросить курить легко или волшебным способом
Отказ от курения — это труд. Все ваши достижения в жизни, которые вы цените и бережете, достались вам с трудом.
Попытка найти волшебный, легкий способ приведет к тому, что вы сдадитесь при самой небольшой сложности. И, наоборот, готовность к испытаниям сделает вашу реакцию на эти испытания более спокойной.
6. Не оттягивайте отказ от табака
Все описанные приемы необходимо применять 2-3 дня, не больше. Помните, что лучший день для того, чтобы бросит курить, — сегодня!