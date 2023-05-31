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Курить с закрытыми глазами и еще 5 нестандартных способов быстрее отказаться от сигарет

Есть счастливчики, которые могут бросить курить легко — раз и навсегда. Однако большинству для отказа от вредной привычки, даже если они этого очень хотят, надо приложить серьезные усилия. Но все возможно.

31 мая 20231
Курить с закрытыми глазами и еще 5 нестандартных способов быстрее отказаться от сигарет
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iStockphoto

Накануне Всемирного дня отказа от курения, который отмечается 31 мая, заведующий лаборатории «Психология здоровья» НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, ведущий телеканала «Доктор» Михаил Хорс рассказал, как легче, быстрее и безопаснее бросить эту вредную привычку.

Вот какие 6 советов он дал курильщикам.

Михаил Хорс
Психолог

Психолог, заведующий лаборатории «Психология здоровья» НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, ведущий телеканала «Доктор», кандидат психологических наук

1. Признайте, что никотин — наркотическое вещество, которое вызывает зависимость

Отказ от курения — это борьба с болезненной зависимостью, а не с самим собой. Себя победить невозможно, ведь побеждая себя, проигрываешь сам. Но бороться и побеждать зависимость — гораздо проще.

Для этого разделите лист бумаги пополам на два столбца, слева напишите «Цели зависимости», а справа — «Мои цели». Они будут противоположными. Например:

  • слева — «чтобы я вонял», справа — «пахнуть хорошо»;

  • слева — «одышка», справа — «легкое дыхание;

  • слева — «болезни», справа — «активное долголетие».

Зависимость внутри вас, но она не вы. Она хочет вреда для вашего здоровья. А вы, наоборот, пользы. И каждый раз, когда появится ощущение, которое вы называли ранее «хочу курить», напомните себе, что это не ваше желание. Это ощущение — аналог наркотической ломки, тяги к табаку, но вы сами хотите того, что написано в правой половине вашего листа.

2. Перепрограммируйте свою психику

Необходимо сделать так, чтобы курение и сигареты перешли из статуса «норма» в статус «опасность».

Для этого нужно убрать из своей речи слова: курение, сигареты, курильщик, окурок, прикурить, курилка. Начинайте говорить осознанно, заменяя слова:

  • «курение» на «отравление ядом»;

  • «сигареты» на «табачная соска, вонючка, отрава»;

  • «курильщик» на «самоубийца» и т.д.

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3. Измените способ курения

Обычно вы курите по привычке, на автомате, совмещая курение с любыми другими делами и мыслями. Чтобы бросить курить, необходимо сначала начать курить осознанно, то есть сосредоточиться на самом процессе:

  • считайте количество затяжек;

  • прислушивайтесь к вкусовым ощущениям;

  • курите с закрытыми глазами и непривычной рукой/пальцами.

Все это приведет к значительному сокращению количества сигарет в сутки, а потом и к полному отказу.

4. Читайте книги и смотрите фильмы о вреде курения

Разберитесь в механизмах привыкания и формирования зависимости. Осознайте, что сигареты не снимают стресс в повседневной жизни, как вам кажется.

Наоборот, попадая в ваш организм, никотин меняет биохимию — создает биологическую потребность в себе самом. А вы снимаете эту потребность (ломку) на время следующей дозой никотина и так ходите все время по кругу. Внешние же события никак не зависят от курения.

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5. Перестаньте надеяться, что сможете бросить курить легко или волшебным способом

Отказ от курения — это труд. Все ваши достижения в жизни, которые вы цените и бережете, достались вам с трудом.

Попытка найти волшебный, легкий способ приведет к тому, что вы сдадитесь при самой небольшой сложности. И, наоборот, готовность к испытаниям сделает вашу реакцию на эти испытания более спокойной.

6. Не оттягивайте отказ от табака

Все описанные приемы необходимо применять 2-3 дня, не больше. Помните, что лучший день для того, чтобы бросит курить, — сегодня!

Автор текста:Анастасия Романова
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