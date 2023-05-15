А как понять, как сильно вам успели навредить сигареты? Есть такое понятие, как индекс курильщика. Чтобы узнать его, нужно количество сигарет, которое человек выкуривает за день, умножить на общий стаж курения в годах и поделить на 20. Если вы на время уже пробовали отказываться от этой привычки, учитывать перерывы нужно только в случае, если они длились больше года. Какой результат показывает, что сигареты уже спровоцировали хроническую болезнь легких, можно узнать ЗДЕСЬ.