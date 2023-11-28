Почему ваш кот начал чихать: объясняет ветеринар

Что делать, если ваша кошка чихнула? Если вы человек вежливый, не будет лишним сказать «Будь здорова». А если серьезно, то важно помнить: коты в этом вопросе похожи на людей. Возможно, нет причин для паники, а возможно, настал момент отвести любимца к ветеринару.
О том, как разобраться в этом вопросе, рассказала ветеринар Лидия Лисичкина.
Ветеринар, кинолог и зоопсихолог сервиса по выгулу и передержке животных «Гульдог»
Первое, на что стоит обратить внимание, — это частота чихания: однократно или часто, с длительными приступами. Второй момент, который нужно вспомнить — обрабатывали ли вы своего любимца от гельминтов и проводили ли ежегодную вакцинацию. Кроме того, постарайтесь вспомнить, не было ли в жизни вашего любимца в последнее время стресс-факторов, которые могли повлиять на его иммунитет: это, например, новый питомец, переезд, ремонт.
Иногда ваш котик мог чихнуть просто из-за пыли. Например, если залез на шкаф или под диван. Или просто из-за того, что в нос попала ворсинка или трава. Но в таком случае произойдет это однократно.
Но в некоторых случаях кот чихает из-за астмы, то есть воспаления мелких дыхательных путей. Произойти такое воспаление могло по многим причинам. Вот самые распространенные:
аллергия на пыльцу;
курение хозяина;
реакция питомца на домашние химикаты;
респираторные вирусные инфекции.
Теперь разберемся подробней с последним пунктом и поговорим о трех распространенных вирусных респираторных недугах.
Герпесвирус кошек (ГВК)
Путь заражения — контактный (через назальные, оральные и конъюнктивные выделения).
Клинические симптомы: поражение слизистой оболочки и верхних дыхательных путей. Температура, усиленное выделение из глаз (глаза белесые), лейкоцитоз (увеличение лейкоцитов в крови), иногда могут быть язвы на языке. Может приводить к хроническим ринитам и синуситам (воспалениям околоносовых пазух).
Bordetella Bronchiseptica
Связана с бронхопневмонией. Возможна межвидовая передача инфекции.
Клинические симптомы: температура, чихание, назальные выделения, воспаление лимфоузлов, кашель, хрипы.
Микоплазма
Микоплазмы могут обитать повсюду: в почве, в воде, на растениях, предметах обихода, ее можно даже принести на одежде и обуви. Но возбудитель неустойчив во внешней среде и быстро погибает. Инкубационный период длится до 10 дней.
Симптомы: вялость, ринит, отечность и покраснение конъюнктивы, потеря аппетита, кашель и чихание, повышение температуры, сонливость.
Если вы заметили вялость у своего питомца, изменения в привычном поведении и отказ от корма, не затягивайте и обратитесь за помощью к ветеринарному врачу!