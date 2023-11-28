Почему ваш кот начал чихать: объясняет ветеринар

Первое, на что стоит обратить внимание, — это частота чихания: однократно или часто, с длительными приступами. Второй момент, который нужно вспомнить — обрабатывали ли вы своего любимца от гельминтов и проводили ли ежегодную вакцинацию. Кроме того, постарайтесь вспомнить, не было ли в жизни вашего любимца в последнее время стресс-факторов, которые могли повлиять на его иммунитет: это, например, новый питомец, переезд, ремонт.