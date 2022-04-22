Зачастую даже люди с самым сложным характером в пожилом возрасте становятся добрее. Казалось бы, еще вчера человек был отъявленным мизантропом, а уже сегодня он печет пирожки своим внукам. Ученые выяснили: этому явлению есть научное объяснение.
Вообще доброта и довольство своей жизнью связаны с выбросами окситоцина. Люди, которые выделяют больше нейрохимического окситоцина, добрее к другим и, как правило, более довольны своей жизнью.
Кстати, окситоцин активнее выделяется у тех, кто занимается благотворительностью и старается помогать другим, что согласуется со многими религиозными концепциями.
Пожилые, как правило, отличаются заботливостью и более склонны помогать другим. Доктор Пол Дж. Зак из Клермонтского университета и его коллеги решили узнать, существует ли нейрохимическая основа для такого поведения. Увеличивается ли выброс окситоцина с возрастом?
В исследовании приняли участие более 100 человек в возрасте от 18 до 99 лет. Для эксперимента ученые использовали видео о маленьком мальчике, страдающим от онкологической болезни — ранее удалось установить, что этот видеоряд провоцирует выброс окситоцина в мозг. У испытуемых взяли кровь на анализ, затем показали им видеоролик, потом снова взяли кровь. Это позволило ученым сравнить уровень окситоцина до просмотра видео и после.
А еще всем участникам эксперимента предоставили возможность пожертвовать деньги в благотворительную организацию по борьбе с детским раком. Готовность испытуемого помочь использовали для измерения просоциального поведения. Также все участники предоставили информацию о своей общей удовлетворенности жизнью.
Оказалось, что чем больше люди были готовы помогать — тем больше у них выделялось окситоцина.
— Мы также обнаружили, что выброс окситоцина увеличивается с возрастом и положительно связан с удовлетворенностью жизнью, —
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