Зачастую даже люди с самым сложным характером в пожилом возрасте становятся добрее. Казалось бы, еще вчера человек был отъявленным мизантропом, а уже сегодня он печет пирожки своим внукам. Ученые выяснили: этому явлению есть научное объяснение.

Вообще доброта и довольство своей жизнью связаны с выбросами окситоцина. Люди, которые выделяют больше нейрохимического окситоцина, добрее к другим и, как правило, более довольны своей жизнью.

Кстати, окситоцин активнее выделяется у тех, кто занимается благотворительностью и старается помогать другим, что согласуется со многими религиозными концепциями.