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Ученые на мышах доказали, из-за чего мы набираем вес — дело не в еде и не в спорте

Из-за чего мы поправляемся? Считается, что дело в переборе калорий и недостатке физической активности. Но оказывается, есть и более глубинные причины набора веса.

12 июля 20241
вес, спорт
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iStockphoto

Если вы никак не можете похудеть, даже если честно стараетесь не налегать на сладкое и мучное и ходите в спортзал, дело может быть в недостатке в вашей жизни любви и доверия к людям. К таким выводам пришли ученые из Техаса и британские исследователи.

В журнале «Cell» они опубликовали совместную научную работу, в которой объясняются причины набора веса у мышей. Все дело в дефекте одного-единственного гена. Подробнее о выводах ученых простым языком рассказала известный биолог Анча Баранова.

Анча Баранова
Биология, медицина

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)

Все дело в гормонах

«И набор веса, и расстройства социализации, вплоть до аутизма, возникают из-за недостатка доверия к ближнему и любви, — рассказывает эксперт. — Ученые нашли мутацию гена TRPC5, который кодирует некий канал, необходимый для правильной функции гипоталамуса (группа клеток мозга, которая регулирует в том числе и гомеостаз организма. — Прим. ред.). Утрата гена TRPC5 приводит к тому, что нейроны гипоталамуса не получают сигнал, высвобождающий „гормон доверия“ окситоцин, а также прогормон-белок POMK, из которого затем образуется гормон альфа-MSH и другие биологически активные пептиды».

От этого мыши (и к людям это относится тоже) с дефектом TRPC5 перестают доверять друг другу и ближними, и при этом еще и толстеют, комментирует выводы исследователей Анча Баранова.

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Выход есть

Окситоцин и альфа-MSH — это простые в синтезе пептиды, уточняет биолог. Но не стоит спешить их принимать внутрь.

«Если не хотите тратить деньги на пептиды, просто, может, стоит улыбнуться соседу и соседке? А они улыбнутся в ответ, вас обнимут, руки окажутся заняты, и за пончиком не потянутся», — шутит биолог.

Добавим также, что, например, у женщины гормоны окситоцин и альфа-MSH активно выделяются, когда ее обнимает и ласкает любимый человек. Правда, если в жизни женщины нет доверия и любви, это невозможно — и получается замкнутый круг.

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Добавим, что генетические маркеры ожирения уже давно изучаются как зарубежными, так и российскими исследователями. Уже известно, что есть немало генетических предикторов ожирения. Причем, существуют определенные гены, мутации в которых могут приводить к ожирению конкретно у женщин или у мужчин.

Автор текста:Анна Майская
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