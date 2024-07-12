Если вы никак не можете похудеть, даже если честно стараетесь не налегать на сладкое и мучное и ходите в спортзал, дело может быть в недостатке в вашей жизни любви и доверия к людям. К таким выводам пришли ученые из Техаса и британские исследователи.
В журнале «Cell» они
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)Личный сайт
Все дело в гормонах
«И набор веса, и расстройства социализации, вплоть до аутизма, возникают из-за недостатка доверия к ближнему и любви, — рассказывает эксперт. — Ученые нашли мутацию гена TRPC5, который кодирует некий канал, необходимый для правильной функции гипоталамуса (группа клеток мозга, которая регулирует в том числе и гомеостаз организма. — Прим. ред.). Утрата гена TRPC5 приводит к тому, что нейроны гипоталамуса не получают сигнал, высвобождающий „гормон доверия“ окситоцин, а также прогормон-белок POMK, из которого затем образуется гормон альфа-MSH и другие биологически активные пептиды».
От этого мыши (и к людям это относится тоже) с дефектом TRPC5 перестают доверять друг другу и ближними, и при этом еще и толстеют, комментирует выводы исследователей Анча Баранова.
Выход есть
Окситоцин и альфа-MSH — это простые в синтезе пептиды, уточняет биолог. Но не стоит спешить их принимать внутрь.
«Если не хотите тратить деньги на пептиды, просто, может, стоит улыбнуться соседу и соседке? А они улыбнутся в ответ, вас обнимут, руки окажутся заняты, и за пончиком не потянутся», — шутит биолог.
Добавим также, что, например, у женщины гормоны окситоцин и альфа-MSH активно выделяются, когда ее обнимает и ласкает любимый человек. Правда, если в жизни женщины нет доверия и любви, это невозможно — и получается замкнутый круг.
Добавим, что генетические маркеры ожирения уже давно изучаются как зарубежными, так и российскими исследователями. Уже