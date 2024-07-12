«И набор веса, и расстройства социализации, вплоть до аутизма, возникают из-за недостатка доверия к ближнему и любви, — рассказывает эксперт. — Ученые нашли мутацию гена TRPC5, который кодирует некий канал, необходимый для правильной функции гипоталамуса (группа клеток мозга, которая регулирует в том числе и гомеостаз организма. — Прим. ред.). Утрата гена TRPC5 приводит к тому, что нейроны гипоталамуса не получают сигнал, высвобождающий „гормон доверия“ окситоцин, а также прогормон-белок POMK, из которого затем образуется гормон альфа-MSH и другие биологически активные пептиды».