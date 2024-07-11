После этого ученые решили переключиться только на кормящих самок. Оказалось, что в этот период мозг мышей особенно активно синтезирует CCN3. Если бы этого процесса не происходило, то самки бы начали быстро терять костную ткань, а их детеныши — вес , заверяют исследователи.