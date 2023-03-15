«Вопрос, на который правильно отвечают только психопаты»

Идеально «светлых» людей не существует. В любом человеке есть «темная» сторона. Проявляется она в определенных ситуациях или с конкретными людьми. А наиболее ярко она выражена у людей с психопатическими чертами личности. Даже простое общение с ними приносит боль и разочарование.

Психопаты жестоки к людям, склонны к мщению, риску, игнорированию правил. А главное — лишены эмпатии. Они не способны сопереживать, но отлично умеют манипулировать людьми, убеждать и обычно очень агрессивны.

Есть мнение, что для выявления человека с психопатическими чертами личности можно применить простые тесты. Давайте разберемся, так ли это на самом деле.