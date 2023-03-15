«Вопрос, на который правильно отвечают только психопаты»
Идеально «светлых» людей не существует. В любом человеке есть «темная» сторона. Проявляется она в определенных ситуациях или с конкретными людьми. А наиболее ярко она выражена у людей с психопатическими чертами личности. Даже простое общение с ними приносит боль и разочарование.
Психопаты жестоки к людям, склонны к мщению, риску, игнорированию правил. А главное — лишены эмпатии. Они не способны сопереживать, но отлично умеют манипулировать людьми, убеждать и обычно очень агрессивны.
Есть мнение, что для выявления человека с психопатическими чертами личности можно применить простые тесты. Давайте разберемся, так ли это на самом деле.
«Тест-вопрос на психопата» № 1
«Молодая женщина увидела на похоронах своей матери незнакомого привлекательного мужчину. Он показался ей совершенством. Девушка влюбилась в него, а через две недели убила сестру. Почему она это сделала?».
Предположительно, если вы сразу же поймете, что двигает этой женщиной, убившей сестру, и дадите верный ответ, то у вас есть черты психопата.
Правильный ответ звучит так: Если женщина убьет свою сестру, у нее будет шанс снова встретиться с тем мужчиной-незнакомцем, потому что он, скорее всего, придет и на ее похороны.
Если вы ответили правильно, не паникуйте!
Определить психопата по ответу на один вопрос не так-то просто,
И что важно — психопаты далеко не всегда безжалостные убийцы. Многие живут законопослушной жизнью и внешне кажутся вполне нормальными. Да, у них есть характерные черты, их отличает отсутствие эмпатии, но это не значит, что они абсолютно одинаковы.
Верный ответ на вопрос могут дать совершенно здоровые психически люди, имеющие хорошее критическое мышление, просто предположив возможные пути развития ситуации. Только то, что человек угадал реальные мотивы убийства из «похоронной» загадки, не означает, что он на самом деле сделал бы то же самое. Другое дело, если мысль об этом доставляет ему удовольствие. Тогда уже стоит всерьез задуматься.
«Вопрос-тест на психопата» № 2
Для оценки психопатических черт
«Вы стоите на мосту, по которому несется неуправляемый трамвай. В нем люди, они неизбежно погибнут. Рядом с вами — крупный мужчина. Если вы толкнете его на рельсы, убив его, вы спасете людей в трамвае. Сделаете вы это?».
Исследователи предположили, что те, кто ответит на вопрос теста «да», скорее всего, обладают психопатическими чертами личности. Такие люди считают, что морально правильным является такое действие, которое приводит к наилучшим последствиям в целом. Они рассуждают так: «Цель оправдывает средства».
Не все так однозначно!
Исследователи
— Таким способом выявить психопата нельзя, — говорит автор исследования Дэниел Бартельс. — Только потому, что вы можете принять теоретически рассчитанное решение, которое приводит к смерти гипотетических людей, не означает, что вы на самом деле психопат. Есть разница между логическим мышлением и отсутствием какого-либо сочувствия или раскаяния.