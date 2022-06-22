У каждого бывают дни, когда хочется только лежать. Порой это значит, что вам просто нужен отдых. А иногда это обычная лень, которую просто нужно перебороть.
Впрочем, бывает так, что лень — признак не слабовольности, а серьезных проблем со здоровьем. Как и с физическим, так и с ментальным.
Врач-терапевт, главный врач клиники «Твой доктор»
Так, по словам врача-терапевта Татьяны Романенко, лень часто указывает на проблемы с щитовидной железой.
Например, такой симптом нередко возникает при гипотиреозе — снижении функции щитовидной железы. У больных этим недугом нередко появляется апатия, лень и общая слабость.
Другие симптомы гипотиреоза:
Проблемы с аппетитом;
Внезапный набор веса;
Сухость кожи;
Выпадение волос;
Утрата либидо;
Сбой менструального цикла;
Сонливость днем, бессонница ночью.
Кроме того, как пояснила Романенко в беседе с изданием
Клинический психолог, член Российского психологического общества
Порой лень говорит о проблемах с душевным здоровьем. Клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина отмечает: нередко лень вызвана депрессией. Если у вас день за днем нет никакого желания вставать, да еще и настроение хуже некуда — возможно, вам нужна помощь специалиста. Дело в том, что человек в период депрессивного эпизода был бы и рад начать делать что-то, но внутренних сил на активную деятельность у него просто нет.
Отдельная проблема — то, как в обществе в принципе реагируют на проявления лени. Многие считают, будто бы депрессии как явления вообще нет: мол, просто перестань лениться и возьми себя в руки — и все пройдет. Однако это на самом деле не так: депрессия — это болезнь, которая требует серьезного лечения.
Кстати
Все мы устаем на работе и от домашних дел, это — абсолютно нормально. Но если человек вообще не отдыхает, рано или поздно эта усталость накапливается — и становится очень опасной для здоровья. Как понять, что уровень вашей утомленности слишком высок и вам срочно нужен отпуск? Читайте об этом ЗДЕСЬ.
А что делать, если вы все-таки просто ленитесь? Победить лень реально. Узнать о неожиданном способе сделать это можно ЗДЕСЬ.