У каждого бывают дни, когда хочется только лежать. Порой это значит, что вам просто нужен отдых. А иногда это обычная лень, которую просто нужно перебороть.

Впрочем, бывает так, что лень — признак не слабовольности, а серьезных проблем со здоровьем. Как и с физическим, так и с ментальным.