Исследователи задались вопросом — кто в старости хуже соображает и теряет память, родители мальчиков или родители девочек?

Для этого ученые из Праги и Нью-Йорка провели когнитивные тесты 13 тысяч человек в возрасте старше 50 лет. У всех из них были дети — у кого-то мальчики, у кого-то девочки, у кого-то и те и другие. Учитывались все дети — независимо от того, были ли они биологическими или приемными.

Сначала оценивались умственные способности участников эксперимента, такие как память, концентрация, мышление и понимание. Например, в ходе эксперимента надо было запомнить список из 10 слов, а затем воспроизвести его, а также отсчитывать от ста число семь (93, 86, 79 и так далее).