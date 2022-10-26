Исследователи задались вопросом — кто в старости хуже соображает и теряет память, родители мальчиков или родители девочек?
Для этого ученые из Праги и Нью-Йорка провели когнитивные тесты 13 тысяч человек в возрасте старше 50 лет. У всех из них были дети — у кого-то мальчики, у кого-то девочки, у кого-то и те и другие. Учитывались все дети — независимо от того, были ли они биологическими или приемными.
Сначала оценивались умственные способности участников эксперимента, такие как память, концентрация, мышление и понимание. Например, в ходе эксперимента надо было запомнить список из 10 слов, а затем воспроизвести его, а также отсчитывать от ста число семь (93, 86, 79 и так далее).
Затем ученые проанализировали, кто с когнитивными тестами справился лучше — люди, воспитывавшие пацанов или девочек? Выводы были опубликованы в
Мальчики против девочек
Исследователи выяснили, что у родителей мальчиков мозг стареет быстрее, чем у родителей девочек. Это одинаково касается и отцов, и матерей. Причем умственные способности ухудшаются, даже если женщина и мужчина воспитывали хотя бы одного сына при наличии других детей-девочек. А те, у кого больше одного сына, теряли познавательные способности еще быстрее, чем те, у кого есть только дочери.
Причины такой взаимосвязи ученые не выясняли, но предположили, что дело может быть в том, как ведут себя взрослые дети разного пола.
— Родители сыновей могут с большей вероятностью оказаться в неблагоприятном положении в более позднем возрасте, поскольку дочери оказывают больше социальной поддержки, чем сыновья, и чаще становятся неформальными опекунами, — заявили исследователи.
Есть и еще один фактор. Исследователи
Выяснилось, что родители дочерей реже употребляют алкоголь, наркотики и курят, а матери сыновей чаще имеют лишний вес по сравнению с теми женщинами, кто воспитывает дочерей.
— Это совокупное воздействие на физическое и психическое здоровье родителей дочерей может способствовать снижению риска развития деменции, — заявляют ученые.
Ранее «Доктор Питер» рассказал о трех характерных признаках, свидетельствующих, что у человека началась деменция, но он этого не замечает.
В первую очередь это «блуждание в трех соснах», когда человек вдруг начинает путаться в пространстве и не может найти знакомые места и даже дорогу домой. Во-вторых — человек начинает повторять один и тот же вопрос по несколько раз, в-третьих — резко меняет многолетние привычки. Например, когда человек перестает звонить любимому другу, с которым общался много лет, или больше не ходит на ежедневные прогулки, хотя раньше обязательно выходил из дома каждый день.