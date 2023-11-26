Синдром транжиры: как перестать тратить деньги на всякую ерунду с маркетплейсов и распродаж

Импульсивные женщины. Обычно они не планируют поход в магазин — все происходит само собой. Купить что-то новое для них — это быстрый способ поднять настроение, убежать от проблем и тяжелых мыслей. Вскоре женщина жалеет, что снова потратила деньги, ведь ей эти вещи или предметы совсем не нужны.

Обеспеченные женщины. Такие дамы ходят по магазинам от скуки — весь доход лег на плечи мужа, у них много свободного времени. Они также проводят много времени в салонах красоты, фитнес-залах. Трата денег для них — досуг и способ доказать свой социальный статус.