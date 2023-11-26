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Синдром транжиры: как перестать тратить деньги на всякую ерунду с маркетплейсов и распродаж

Замечали ли вы, что есть женщины, которые постоянно заказывают товары на маркетплейсах или же покупают десятую блузку, хотя в ней не нуждаются? Оказывается, такому поведению есть объяснение.

26 ноября 20233
Синдром транжиры: как перестать тратить деньги на всякую ерунду с маркетплейсов и распродаж
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iStockphoto

Желание тратить деньги выглядит как настоящий порочный круг: приходит зарплата, вы тут же заказываете онлайн все, что было сложено в корзину или же отправляетесь в магазин, чтобы просто «посмотреть», но в итоге уходите с покупкой. Незаметно такое поведение становится привычкой, вещи уже не влезают в шкаф, но остановиться невозможно.

Кроме того, как только деньги заканчиваются, может ощущаться упадок сил: хочется купить что-то новенькое, а возможности нет. Настроение на ноле, мало что радует. И если вы понимаете, что без покупок жизнь совсем не так, то точно не помешает консультация психолога — вероятно, вы заядлый шопоголик.

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Любительниц постоянно тратить деньги без нужды можно разделить на несколько типов, говорят психологи.

  1. Импульсивные женщины. Обычно они не планируют поход в магазин — все происходит само собой. Купить что-то новое для них — это быстрый способ поднять настроение, убежать от проблем и тяжелых мыслей. Вскоре женщина жалеет, что снова потратила деньги, ведь ей эти вещи или предметы совсем не нужны.

  2. Обеспеченные женщины. Такие дамы ходят по магазинам от скуки — весь доход лег на плечи мужа, у них много свободного времени. Они также проводят много времени в салонах красоты, фитнес-залах. Трата денег для них — досуг и способ доказать свой социальный статус.

  3. Женщины с низкой самооценкой. За счет покупок они пытаются доказать всем, что самодостаточные, уверенные в себе и сильные. Вполне возможно, что они зарабатывают больше, чем мужчина. Вероятно, у этих женщин были строгие и расчетливые родители или старшие сестры. Они, как младшие в семье, донашивали одежду после старших.

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Как избавиться от синдрома транжиры

Самое важное для начала — это понять, что именно вас мотивирует постоянно совершать ненужные покупки. Так, если вы импульсивны, то помочь могут искренние разговоры с человеком, которого вы считаете авторитетом. Поделитесь с ним своей проблемой — увидите, что он найдет нужные слова.

Еще один выход из ситуации — это новое хобби. Этот способ подойдет как импульсивным, так и хорошо обеспеченным женщинам. Найдите такое занятие, которые бы приносило много положительных эмоций:

  • танцы,

  • рисование,

  • конный спорт,

  • фитнес,

  • лепка из глины.

Вариантов может быть множество, главное — найти дело по душе.

Женщинам с низкой самооценкой надо понять, что очередной покупкой они не решат свою проблему. Чтобы справиться с приступами шопоголизма, психологи советуют составлять список покупок — это поможет контролировать расходы. Кроме того, вам тоже необходимо новое хобби, но такое, которое поможет посмотреть на себя новыми глазами. И еще один важным момент: окружите себя людьми, которые искренне вами восхищаются и постоянно делают комплименты. Тогда все встанет на свои места.

Автор текста:Софья Хромова
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