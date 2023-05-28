Быть оригиналом в мире копий: психолог назвала 3 признака, что вашей жизнью управляет мода

В постоянной погоне за модой мы можем упускать из виду, что именно нравится нам и от чего мы получаем удовольствие . Даже если мы понимаем, что нам не по душе та или иная тенденция, мы можем все же следовать ей, чтобы не выделяться из толпы. Это огромная человеческая как сила, так и проблема — быть существом сильно адаптивным. Мы преодолеваем трудности, подстраиваясь под обстоятельства, но точно так же, чтобы не прослыть белой вороной, совершаем действия порой за счет стадного инстинкта.