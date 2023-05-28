Быть оригиналом в мире копий: психолог назвала 3 признака, что вашей жизнью управляет мода

Современные люди похожи друг на друга. Это раньше между представителями разных сословий разница была заметна невооруженным глазом. А вот сейчас мода и соцсети диктуют приблизительно общие параметры того, во что нужно одеваться и как проводить свою жизнь.
Плохо ли это — быть таким же, как все? Как защитить свою индивидуальность? Об этом рассказывает психолог Елена Митрохина.
Практический психолог
Почему люди так стараются быть похожими друг на друга? Почему мы так любим следовать за модой?
Каждый из нас хочет быть в центре внимания, получать признание и уважение от окружающих. И одним из способов, которые мы используем для этого, является следование модным тенденциям и подражание обществу, отсюда и желание быть похожими друг на друга.
Но есть ли определенная грань, которую мы переступаем в своем стремлении быть как все? Когда это уже начинает негативно влиять на наше здоровье и психологическое состояние?
В постоянной погоне за модой мы можем упускать из виду, что именно нравится нам и от чего мы получаем удовольствие. Даже если мы понимаем, что нам не по душе та или иная тенденция, мы можем все же следовать ей, чтобы не выделяться из толпы. Это огромная человеческая как сила, так и проблема — быть существом сильно адаптивным. Мы преодолеваем трудности, подстраиваясь под обстоятельства, но точно так же, чтобы не прослыть белой вороной, совершаем действия порой за счет стадного инстинкта.
Хотеть быть в тренде и следить за последними модными тенденциями — нормальное явление.
Но как понять, когда твои стремления становятся маниакальными и могут навредить твоему здоровью?
Первый признак. Ты тратишь слишком много денег на новые модные вещи. Если ты тратишь больше, чем можешь себе позволить, то это явный сигнал о проблеме. Шопоголизм прежде всего обозначает стремление закрыть неудовлетворенность в чем-то, надо решать проблемы поэтапно, но смотря в корень проблематики.
Второй признак. Ты начинаешь изменять свою внешность, чтобы соответствовать чьим-то стандартам, а не своим. Людям свойственно менять прически и экспериментировать со стилем, но если человек становится слишком сильно увлеченным этим, то это может стать проблемой.
Третий признак. Ты начинаешь забывать о своих интересах и увлечениях в погоне за модной жизнью. Если ты забываешь, что делал раньше с удовольствием, мыслишь только о модных тенденциях и становишься зависимым от социальных сетей, то об этом стоит задуматься.
Ответы на эти вопросы находятся только внутри нас самих. Когда мы начинаем осознавать, что живем не своей жизнью, а вечной погоней за успехом, приходит осознание, что жизнь проходит не в удовольствии, спокойствии, гармонии с самим собой и любви к миру, а к стрессу, который накапливается и выливается в плохое настроение, раздражение, плохое самочувствие, болезни и другие неприятные вещи.
Разрешите себе быть самим собой, делать то, что приносит радость, спокойствие и удовольствие. Вы поймете, что вы на верном пути, по внутренним ощущениям гармонии и баланса.
В таком состоянии тоже можно добиваться успеха и в то же время оставаться индивидуальным, «другим». И этим вы будете не менее интересны и привлекательны.
Ведь всегда нас привлекает в других индивидуализм, личные особенности и характер, а не точная копия соседа, друга, одноклассника и сына маминой подруги.