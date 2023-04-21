Психолог Гут назвал 4 вещи, которые не стоит писать о себе на сайтах знакомств

По словам психолога Валерия Гута, найти в Интернете подходящего партнера абсолютно реально, поскольку процент нормальных людей там такой же, как и в обычной жизни. Но, чтобы это случилось, важно соблюдать определенные правила и не забывать об осторожности. Например, чтобы не нарваться на мошенников и брачные агентства. Чтобы избежать неприятных ситуаций на сайтах знакомств, лучше сразу же убрать иллюзии и внимательно изучать людей.
Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта
«Насторожить должен идеальный профиль, однотипные фотографии. Аферисты слишком быстро переходят на чувства — засыпают комплиментами и признаниями в любви. Агентства обычно не ведут длительных переписок, после второго-третьего сообщения просят телефон. Затем звонят от имени помощника „идеального мужчины“, чтобы организовать свидание, за которое просят оплату. Любая ситуация, где требуются деньги на билеты или какую-то помощь, должна вызывать подозрение», — предупреждает Валерий Гут.
Чего не стоит писать о себе
Правильно презентовать себя на сайте знакомств, чтобы встретить «того самого» или «ту самую», — тоже отдельный навык. Анкет много, и, если ваш профиль не привлечет внимания или вызовет подозрения, то, скорее всего, человек сразу же смахнет его влево. Также не очень хорошо, если ваша анкета будет составлять о вас неверное представление — не то, на какое вы рассчитывали.
Психолог Валерий Гут рассказал, чего точно стоит избегать при составлении анкеты на сайтах знакомств.
1. Загадочности
По философским рассуждениям, высказываниям великих людей, полуразмытым фотографиям с подтекстом нельзя составить однозначное представление о человеке.
2. Картинок и мемчиков на смешную тему
Такой контент привлекает психически неуравновешенных людей и невротиков.
3. Нестандартного указания имени и фамилии
Панибратские формы имен: Санек, Вовчуган, Васяня или слишком официальные сочетания имени и отчества (например, только фамилия, фамилия-имя-отчество) — создают определенный образ, который можно неверно истолковать.
4. Фраз типа «Я здесь случайно» или «Я здесь первый день»
Они показывают, что человек стыдится того, что он зарегистрировался на сайте знакомств. Он словно пытается оправдаться и таким образом приукрасить себя в глазах других людей.
А что писать?
«Длинные тексты на этапе просматривания анкет читать не будут. Внимание должны привлекать первые три строчки. Здесь можно экспериментировать: пробовать разные формулировки, смотреть, какие люди откликаются в ответ», — советует психолог.
По словам специалиста, в анкете хорошо размещать информацию о своих увлечениях, характере, интересные факты о себе. Также лучше размещать правдивые фотографии — это не принесет потом разочарования в реальности.
Как начать общение с мужчиной, чтобы ему понравиться
Несмотря на яркость и активность современных женщин, в романтических делах все равно важно соблюдать некоторые правила, чтобы не оттолкнуть мужчину. Психолог Анастасия Панова ранее рассказывала о трех из них.
Быть искренней и честной. Любая напускная маска будет считана мужчиной, и знакомство не задастся.
Проявлять уважение. Это значит — не раздавать советы, а рекомендации — только по запросу. Если мужчине важно ваше мнение или помощь, он об этом попросит.
Использовать правило интереса. Для начала знакомства большую роль играют правильно выбранные место и антураж. Самый лучший и легкий способ завязать знакомство вживую — проявить искренний интерес к партнеру.
При знакомствах в Интернете, советует психолог-сексолог, прежде чем писать сообщение объекту своего интереса, внимательно изучить его профиль, а не только фотографии. Интернет-знакомства проще всего заводить с общей темы.