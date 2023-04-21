Психолог Гут назвал 4 вещи, которые не стоит писать о себе на сайтах знакомств

Правильно презентовать себя на сайте знакомств, чтобы встретить «того самого» или «ту самую», — тоже отдельный навык. Анкет много, и, если ваш профиль не привлечет внимания или вызовет подозрения, то, скорее всего, человек сразу же смахнет его влево. Также не очень хорошо, если ваша анкета будет составлять о вас неверное представление — не то, на какое вы рассчитывали.