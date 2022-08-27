Кофемания, шопоголизм и еще 5 увлечений, которые на самом деле надо лечить

Кажется, ну что такого в том, что человек пройдется по магазинам, если это его успокаивает. Или, что он работает с утра до ночи: молодец, стремится сделать карьеру и обеспечить семью. И если работа доставляет удовольствие, это же круто.

Но психологи и психиатры не так оптимистичны. Они считают, что «маленькие радости» в итоге захватывают власть над человеком и подчиняют его волю. При этом в обществе многие из таких пристрастий даже не считаются за зависимости, хотя на самом деле ими являются.

Наши коллеги из Maxim online собрали основные такие пристрастия. И напомнили, почему это плохо.

Трудоголизм

Работать с утра до ночи, пара часов на сон и опять за работу. Трудоголики живут работой: это их мир. Психологи считают, что так они пытаются уйти от «внешних проблем» или отгораживаются от людей, с которыми им сложно сближаться. Хочешь устроить трудоголику маленький персональный ад — организуй ему нерабочие выходные, а еще круче — отправь в отпуск. Правда, лучше в это время и самому держаться от человека подальше: он будет похож на разъяренного тигра в клетке.

Сочувствуют ли трудоголикам? Не особо. В некоторых культурах это наоборот, усиленно поощряется. Но последствия такой рабочей гонки не замедлят сказаться на организме: ведь любая зависимость это замкнутый круг — для того, чтобы получить удовольствие, нужно все больше и больше его источника. А среди последствий — пищеварительные и нервные расстройства, частые простуды, депрессии, нарушения сна и приступы мигрени.

Побороть зависимость самостоятельно можно на ранних стадиях, силой воли взяв перерыв от работы и задав себе вопросы, а для чего вообще все это.