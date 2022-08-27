Кофемания, шопоголизм и еще 5 увлечений, которые на самом деле надо лечить

Кажется, ну что такого в том, что человек пройдется по магазинам, если это его успокаивает. Или, что он работает с утра до ночи: молодец, стремится сделать карьеру и обеспечить семью. И если работа доставляет удовольствие, это же круто.
Но психологи и психиатры не так оптимистичны. Они считают, что «маленькие радости» в итоге захватывают власть над человеком и подчиняют его волю. При этом в обществе многие из таких пристрастий даже не считаются за зависимости, хотя на самом деле ими являются.
Наши коллеги из Maxim online
Трудоголизм
Работать с утра до ночи, пара часов на сон и опять за работу. Трудоголики живут работой: это их мир. Психологи считают, что так они пытаются уйти от «внешних проблем» или отгораживаются от людей, с которыми им сложно сближаться. Хочешь устроить трудоголику маленький персональный ад — организуй ему нерабочие выходные, а еще круче — отправь в отпуск. Правда, лучше в это время и самому держаться от человека подальше: он будет похож на разъяренного тигра в клетке.
Сочувствуют ли трудоголикам? Не особо. В некоторых культурах это наоборот, усиленно поощряется. Но последствия такой рабочей гонки не замедлят сказаться на организме: ведь любая зависимость это замкнутый круг — для того, чтобы получить удовольствие, нужно все больше и больше его источника. А среди последствий — пищеварительные и нервные расстройства, частые простуды, депрессии, нарушения сна и приступы мигрени.
Побороть зависимость самостоятельно можно на ранних стадиях, силой воли взяв перерыв от работы и задав себе вопросы, а для чего вообще все это.
Уже сформировавшийся трудоголизм придется лечить у психологов и психиатров.
Номофобия
Она же страх остаться без смартфона и прочих гаджетов. То, за что последнее время принято ругать детей, не прошло и мимо взрослых. По мере того, как жизнь плавно перетекала в онлайн (соцсети, мессенджеры, заказ продуктов, банковские карты…), отложить телефон в сторону становилось все сложнее. Сейчас редкий человек проводит в гаджетах меньше 6-8 часов в день, хотя даже сам этого не замечает.
Среди последствий бессонница — «спасибо» синим экранам, которые негативно влияют на выработку мелатонина. Кроме того, такие люди постоянно отвлекаются на различные уведомления и выпадают из жизни на несколько часов. Они рассеяны и не способны сосредоточиться на деле.
Шопоголизм
Неважно, что покупать, главное сам процесс. И вовсе не факт, что главные шопоголики — женщины, мужчины могут тоже надолго зависнуть среди реальных и виртуальных витрин.
Психологи объясняют: процесс покупки у таких людей запускает выделение дофамина — одного из гормонов счастья. В этом шопоголики схожи с наркоманами. Физических последствий от зависимости практически нет, но это не значит, что пристрастие не надо лечить, иначе квартира будет захламлена, а семья окажется в долгах и кредитах.
Запущенные случаи шопоголизма должен лечить психотерапевт. На начальных стадиях можно опробовать следующие шаги: составлять список товаров, брать с собой ограниченную сумму денег, отказаться от кредиток и самое главное — найти триггеры (страх, стресс, волнение, радость), которые толкают на поход по магазинам и понять, какие эмоции вы при этом испытываете.
Секс и порно
Да, это тоже может быть зависимостью, при которой человек получает удовольствие не только от самого процесса, но и от навязчивых мыслей о нем. Грань между нормой и болезненным пристрастием тут очень тонкая, но предположить зависимость можно, если человек не может контролировать свое поведение до такой степени, что это мешает работе и отношениям. Часто такая зависимость приводит к психическим заболеваниям и девиантному поведению.
Пластические операции
Страсть к «улучшательству» себя приводит к тому, что человек снова и снова ложится под нож хирурга. Американская актриса и телеведущая Джоан Риверз перенесла 739 (!) пластических операций, остановившись лишь в 79 лет. Джастин Джедлик, который мечтает быть похожим на Кена, уже сделал более сотни пластик. И таких историй множество.
При этом на самом деле люди чаще всего не имеют эстетических проблем. А на операции идут по самым разным причинам: от страха старости до заниженной самооценки. Пластические хирурги говорят: многим, начав коррекцию лица и тела, уже сложно остановиться.
О последствиях неудачных хирургических вмешательств говорить можно часами. Все знают историю Линды Евангелисты, которая возненавидела свое отражение в зеркале после неудачной операции криолиполиза — у нее начали разрастаться жировые клетки. Кроме того, прооперированные части тела могут кровоточить, гноиться, терять чувствительность, и так далее.
Кофеин
Зависимость современного человека — зависимость от кофе. Его действие схоже с действием адреналина: стимулирует нервную систему, расширяет сосуды, повышает работоспособность, устраняет сонливость.
Кажется, что кофе — это замечательно, но у кофеина есть и обратная сторона. В больших количествах он может привести к хронически повышенному артериальному давлению, болезням сердца, повреждению зубной эмали или развитию язвы желудка.
Сахар
Зависимость, в которую очень легко впасть, потому что глюкоза действительно нужна нашему организму. Только чем больше сахара мы едим, тем больше нам его надо: таковы особенности работы поджелудочной железы. Чем больше сахара, тем больше глюкозы. В итоге поджелудочная вырабатывает очень много инсулина, чтобы снизить уровень глюкозы и вы снова не можете устоять перед пирожным.
При этом под влиянием глюкозы разрушаются белки, а значит начинаются процессы старения и развития хронических заболеваний, а также появляются атеросклеротические бляшки в сосудах. Поэтому старайтесь свести к минимуму количество сахара в рационе, не начинайте утро со сладостей, внимательно читайте составы на этикетках и не забывайте про клетчатку, которая замедляет всасывание глюкозы в кровь.