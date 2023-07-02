В любом случае, какой бы вид тренировок человек ни выбрал, нагрузку необходимо выстраивать с учетом заболеваний, противопоказаний и возраста: то, на что способны 20-летние, куда сложнее и опаснее повторять в сорок пять. И еще один важный момент: сегодня в погоне за быстрыми результатами люди начинают скупать спортивное питание, изоляты, предтреники, жиросжигатели, которые сейчас, к сожалению, продаются без рецептов. Большинство таких препаратов предназначено только для профессиональных спортсменов, и применяют их под наблюдением врача. Бесконтрольное употребление может привести к самым печальным последствиям.