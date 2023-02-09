Кардиолог Синкевич объяснил, сколько может длиться безопасная для сердца тренировка

А что тогда можно считать интенсивной активностью? Это, например, быстрая ходьба или бег, быстрая езда на велосипеде, плаванье. А еще интенсивной тренировкой можно считать активную работу в огороде: например, если вы вскапываете грядки.

При этом, отметил кардиолог в беседе с изданием «Москва 24» , при любых физических нагрузках нужно наблюдать за частотой сердечных сокращений. Как понять, какой пульс находится в пределах нормы? Максимальный пульс во время тренировок можно узнать по формуле 220 минус возраст. То есть если вам 30 лет, тогда ваш предел — 190 ударов в минуту. При умеренной активности пульс не должен превышать примерно 64–76% от максимального уровня для вашего возраста. Во время интенсивных тренировок пульс может участиться до 77-95%.

Впрочем, все это касается обычных здоровых людей без каких-либо противопоказаний. Если у вас уже диагностированы болезни сердечно-сосудистой системы, то медики советуют нагрузки с тренировочным пульсом в 50-75%.

Не стоит недооценивать важность даже небольших изменений: по словам врача, буквально одна тренировка в неделю уменьшает вероятность преждевременной смерти у пациентов с ишемической болезнью сердца.

Кроме того, свою привычную физическую активность необходимо дополнять силовыми упражнениями, которые позволят нарастить мышечную массу и помогут контролировать уровень холестерина и давление.