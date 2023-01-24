Обычно новогодние украшения убирают в коробки до следующего года после Крещения или хотя бы наступления Нового года по китайскому календарю. Но в некоторых домах пожелтевшие елки со сбившейся мишурой могут стоять чуть ли не до марта.
О чем же говорит нежелание расставаться с праздничной мишурой и новогодними гирляндами? Почему елку не стоит долго держать в доме?
Кандидат психологических наук, психолог, доцент кафедры психологии личности и дифференциальной психологии в Московском институте психоанализа
Психолог отмечает, что нежелание расставаться с праздником может говорить о непростом психологическом состоянии человека.
— Если вы очень долгое время не можете решиться убрать елку, это может быть признаком депрессии, —
По его словам, по большому счету, ничего страшного не произойдет, если елка будет стоять в квартире до лета. Но все же — всему свое время.
— Чем дольше елка стоит, тем больше к ней привыкаешь, тем меньше она приносит радости, тем больше она приносит неудобств, — сказал Шляпников.
Психолог объяснил, что если вы не можете найти в себе силы решиться и убрать, наконец, из квартиры все атрибуты Нового года, то стоит задуматься и прислушаться к себе — нет ли других тревожных симптомов.
— Может быть, вам вообще ничего не хочется — не только убирать елку. Например, вы давно не улыбались, вас преследуют тревожные мысли. Если все есть — это повод обратиться к психологу или психотерапевту, — пояснил Шляпников.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что третий-четвертый понедельник января претендует на звание самого депрессивного дня в году. Есть даже такое понятие — синий понедельник (blue monday).
Именно спустя неделю-две после праздничных каникул у человека случается серьезный эмоциональный спад из-за осознания, что длинные выходные позади, впереди — рутина и «день сурка». Часто в этот период у людей плохое или подавленное настроение, появляются мрачные мысли.
Справиться с ними можно, добавив в жизнь физической активности — больше гулять, двигаться, танцевать, а также общаться с позитивными людьми, правильно питаться и не позволять себе проваливаться в негативные эмоции, искать в любых жизненных обстоятельствах что-то хорошее.
Добавим, что депрессия — это серьезное психологическое состояние, человеку требуется помощь. Узнать, нет ли у вас депрессии, можно пройдя простой онлайн-тест. Если вы заподозрите у себя тревожные симптомы, стоит обратиться к психологу или психотерапевту.