По его словам, по большому счету, ничего страшного не произойдет, если елка будет стоять в квартире до лета. Но все же — всему свое время.

— Чем дольше елка стоит, тем больше к ней привыкаешь, тем меньше она приносит радости, тем больше она приносит неудобств, — сказал Шляпников.

Психолог объяснил, что если вы не можете найти в себе силы решиться и убрать, наконец, из квартиры все атрибуты Нового года, то стоит задуматься и прислушаться к себе — нет ли других тревожных симптомов.

— Может быть, вам вообще ничего не хочется — не только убирать елку. Например, вы давно не улыбались, вас преследуют тревожные мысли. Если все есть — это повод обратиться к психологу или психотерапевту, — пояснил Шляпников.