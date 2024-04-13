Психолог Лабковский объяснил, почему мы не можем забыть первую любовь

По словам известного психолога Михаила Лабковского, первый опыт всегда запоминается сильнее — в чем бы то ни было. Взять, к примеру, первую поездку за рулем машины — скорее всего, вы ее запомните намного лучше, чем сороковую. Однако это не исключает того, что на 122-й раз то же управление машиной может вызвать у вас такое мощное ощущение счастья, которого раньше никогда не было. Примерно так же и в любви.