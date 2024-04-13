Психолог Лабковский объяснил, почему мы не можем забыть первую любовь

Воспоминания о первой любви у большинства из нас сохраняются на всю жизнь. Как правило, они легкие, чаще приятные, но достаточно редкие — в общем, никак не мешают жить дальше. Вспомнил — и забыл. Однако бывает, что мысли об объекте первой любви посещают чаще, чем хотелось бы: он начинает нам сниться, а воспоминания о нем вызывают грусть и тоску. Почему так?
По словам известного психолога Михаила Лабковского, первый опыт всегда запоминается сильнее — в чем бы то ни было. Взять, к примеру, первую поездку за рулем машины — скорее всего, вы ее запомните намного лучше, чем сороковую. Однако это не исключает того, что на 122-й раз то же управление машиной может вызвать у вас такое мощное ощущение счастья, которого раньше никогда не было. Примерно так же и в любви.
«Первая любовь запоминается, но это не значит, что она самая яркая, настоящая и прекрасная. Своего человека вы можете встретить и на пятый, и на десятый раз», —
Но что делать, если даже спустя годы воспоминания о первой любви бередят человеку душу? Психолог советует прежде всего обратить внимание на то, что происходит в вашей жизни сегодня. Скорее всего, сила первой любви здесь ни при чем.
«Почему вы вспоминаете те времена? Возможно, ваша жизнь стала недостаточно интересной и вы не получаете нужных эмоций. Либо, наоборот, вам так тяжело, что вы пытаетесь отвлечься и убежать в красивые воспоминания», — приводит Михаил Лабковский примеры вопросов, которые стоит задать себе в этом случае.
Вместо того чтобы возвращаться в прошлое, по мнению психолога, лучше думать о настоящем и о тех новых счастливых моментах, которые можно создать в своей жизни и прожить по-настоящему — не в своей голове, а в реальности.
Эталон или иллюзия?
Как ранее рассказывала психолог Анна Аронштам, впечатляющий опыт первой любви для многих становится эталонным, все новые отношения потом сравниваются с теми переживаниями. Но дело, как правило, не в том человеке, а в желании вновь испытать такие же яркие эмоции.
По словам психолога, эта путаница часто приводит к тому, что женщины, уже создав семью, продолжают вспоминать своего первого избранника и фантазируют о том, как хорошо им было бы вместе. Однако, даже если они все-таки решают вернуться к первым отношениям, большинство таких историй не выдерживает испытание реальностью: первая любовь, возведенная в ранг главного чувства, часто оказывается всего лишь иллюзией. По мнению специалиста, самое правильное, что можно сделать, — взять опыт первой любви и двигаться дальше, выбирая партнера исходя из своих актуальный целей и потребностей.
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